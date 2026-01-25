La Capital | La Región | Avellaneda

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos

El violento episodio quedó registrado por una cámara de seguridad. El atacante, paciente psiquiátrico, quedó bajo atención médica

25 de enero 2026 · 09:58hs
El episodio ocurrió en Avellaneda

El episodio ocurrió en Avellaneda, Santa Fe. 

Un violento episodio ocurrido en la ciudad de Avellaneda, en el norte de la provincia de Santa Fe, generó conmoción tras la viralización de un video captado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo un hombre es agredido de manera repentina mientras caminaba por la vía pública con su hija sobre los hombros.

La secuencia, difundida en redes sociales durante las últimas horas, se convirtió en un elemento clave para reconstruir lo sucedido y dimensionar la gravedad del hecho.

agresión avellaneda

La secuencia registrada por las cámaras

Según se aprecia en el registro fílmico, el ataque fue inesperado. El agresor se aproxima y golpea al hombre, que cae al suelo producto de la agresión. Como consecuencia, la nena también cae, impactando su cabeza contra el pavimento con fuerza.

El video muestra la violencia del episodio y el riesgo extremo al que quedó expuesta la menor, lo que motivó la rápida intervención de las autoridades locales y provinciales.

El agresor fue internado

Tras el ataque, desde el municipio de Avellaneda y la Policía de Santa Fe confirmaron que el agresor fue internado y que se trata de un paciente psiquiátrico. Según indicaron, se dio intervención a los organismos correspondientes y se actuó conforme a los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.

