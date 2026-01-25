Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos

Un violento episodio ocurrido en la ciudad de Avellaneda , en el norte de la provincia de Santa Fe , generó conmoción tras la viralización de un video captado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo un hombre es agredido de manera repentina mientras caminaba por la vía pública con su hija sobre los hombros .

La secuencia, difundida en redes sociales durante las últimas horas, se convirtió en un elemento clave para reconstruir lo sucedido y dimensionar la gravedad del hecho.

Según se aprecia en el registro fílmico, el ataque fue inesperado . El agresor se aproxima y golpea al hombre, que cae al suelo producto de la agresión. Como consecuencia, la nena también cae , impactando su cabeza contra el pavimento con fuerza.

El video muestra la violencia del episodio y el riesgo extremo al que quedó expuesta la menor, lo que motivó la rápida intervención de las autoridades locales y provinciales.

El agresor fue internado

Tras el ataque, desde el municipio de Avellaneda y la Policía de Santa Fe confirmaron que el agresor fue internado y que se trata de un paciente psiquiátrico. Según indicaron, se dio intervención a los organismos correspondientes y se actuó conforme a los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.