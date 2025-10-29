La crisis de Algodonera Avellaneda llegó a la Cámara de Diputados

Representantes de los 250 trabajadores de la empresa que está paralizada se reunieron con los integrantes de la comisión de Asuntos laborales de la Cámara baja de la provincia.

La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados recibió a representantes de los trabajadores de Algodonera Avellaneda que están en conflicto laboral por falta de pago. “Hay una situación de incertidumbre respecto al futuro de la fábrica. La crisis del sector textil y la falta de confianza en el grupo Vicentín agravan la situación”, expresó Joaquín Blanco, diputado provincial y presidente de la comisión.

Algodonera Avellaneda venía trabajando a un 30% de su capacidad desde agosto del año pasado pero en octubre directamente paralizó la fábrica y cortó la cadena de pagos, afectando a más de 250 familias. “Con este modelo nacional, las crisis en el sector industrial son cada vez más recurrentes. La apertura importadora no debe desmantelar la capacidad de agregar valor a las provincias algodoneras”, dijo el legislador socialista.

“Algodonera Avellaneda, además, forma parte del Grupo Vicentín por lo que también está atravesada por esa crisis de conducción, lo que genera falta de confianza en los proveedores y no les dan la materia prima que se necesita”, explicó. “En estos momentos se está discutiendo sobre el futuro de Vicentín a través de un proceso de cramdown y sería muy importante agregar la continuidad de la Algodonera Avellaneda dentro de ese proceso”, manifestó Blanco.

Juan Carlos Bandeo, delegado del Sindicato de Textiles de Reconquista, señaló que “hay muchas empresas a nivel nacional que están trabajando con reducción de horarios, el sector está quebrado y la apertura de las importaciones hizo mucho daño”.

“Nosotros cobramos por quincena y en octubre no nos dieron nada. Estuvimos reunidos con la empresa y no hay expectativas, no tienen materia prima y con esa firma no tenemos garantías de seguir trabajando”, aseveró.

Blanco señaló que durante la reunión se analizó el conflicto y los posibles caminos a seguir con los trabajadores. "Debemos entender que hay 250 familias del norte sufriendo”, finalizó Blanco.

De la reunión, participaron Carlos Del Frade (Frente Amplio); Mariano Cuvertino, Sergio Rojas y María del Rosario Mancini (PS - Unidos); Silvana Di Stefano, Martín Rosúa y Dionisio Scarpin (UCR - Unidos); Astrid Hummel (PRO - Unidos); Celia Arena (Hacemos Santa Fe - PJ); Lucila De Ponti (PJ); Beatriz Brouwer (Somos Vida); Nicolás Argañaráz (Inspirar).