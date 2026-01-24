Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Tenía pedido de captura desde agosto y el procedimiento se llevó a cabo tras tareas de inteligencia en La Florida por parte de dos agrupaciones especiales

Agentes de las agrupaciones especiales de la provincia detuvieron a Carlos Agustín Tévez, sindicado como miembro de la banda de Los Menores.

La Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) del gobierno provincial y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) detuvieron este sábado en la Rambla Catalunya a Carlos Agustín Tévez (21), vinculado a la banda de Los Menores y que tenía pedido de captura desde agosto por asociación ilícita solicitada.

La detención se concretó durante el mediodía del sábado en la zona del muelle de la Rambla Catalunya , en el sector de La Florida donde personal especializado realizaba tareas de inteligencia orientadas a la localización del requerido.

Las primeras informaciones, brindadas por el gobierno provincial, indican que mientras agentes de la Ciope desarrollaban tareas de inteligencia en el barrio 7 de Septiembre, detectaron a un individuo cuyas características coincidían con las del prófugo , desplazándose junto a otras personas a bordo de un automóvil Fiat Palio color blanco. Inmediatamente, los efectivos iniciaron un seguimiento controlado y a distancia .

A punto de cruzar a la isla

Agentes de ese escuadrón, con apoyo de las TOE, se dirigieron a la zona de La Florida. Allí, descubrieron que el prófugo y sus acompañantes intentaban abordar un taxi lancha con destino a las islas. Ante esta situación, el personal interviniente descendió en el lugar y logró aprehenderlo antes de que pudiera cruzar el río.

Carlos Agustín Tévez fue trasladado a la sede de la TOE y posteriormente será alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, conforme a lo dispuesto por la Justicia.

Durante el procedimiento, se procedió al secuestro de cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo. Junto al detenido se encontraban dos hombres y dos mujeres, una de ellas menor de edad, quienes fueron identificados y puestos a disposición de la Justicia.

Tévez ya había sido aprehendido por hechos de robo, portación de armas y por estar relacionado con un homicidio, al mismo tiempo que fue imputado en enero de 2024 por abuso de arma de fuego junto a otras personas.