Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Tenía pedido de captura desde agosto y el procedimiento se llevó a cabo tras tareas de inteligencia en La Florida por parte de dos agrupaciones especiales

24 de enero 2026 · 15:57hs
Agentes de las agrupaciones especiales de la provincia detuvieron a Carlos Agustín Tévez

Agentes de las agrupaciones especiales de la provincia detuvieron a Carlos Agustín Tévez, sindicado como miembro de la banda de Los Menores.

La Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) del gobierno provincial y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) detuvieron este sábado en la Rambla Catalunya a Carlos Agustín Tévez (21), vinculado a la banda de Los Menores y que tenía pedido de captura desde agosto por asociación ilícita solicitada.

La detención se concretó durante el mediodía del sábado en la zona del muelle de la Rambla Catalunya, en el sector de La Florida donde personal especializado realizaba tareas de inteligencia orientadas a la localización del requerido.

Las primeras informaciones, brindadas por el gobierno provincial, indican que mientras agentes de la Ciope desarrollaban tareas de inteligencia en el barrio 7 de Septiembre, detectaron a un individuo cuyas características coincidían con las del prófugo, desplazándose junto a otras personas a bordo de un automóvil Fiat Palio color blanco. Inmediatamente, los efectivos iniciaron un seguimiento controlado y a distancia.

A punto de cruzar a la isla

Agentes de ese escuadrón, con apoyo de las TOE, se dirigieron a la zona de La Florida. Allí, descubrieron que el prófugo y sus acompañantes intentaban abordar un taxi lancha con destino a las islas. Ante esta situación, el personal interviniente descendió en el lugar y logró aprehenderlo antes de que pudiera cruzar el río.

Carlos Agustín Tévez fue trasladado a la sede de la TOE y posteriormente será alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, conforme a lo dispuesto por la Justicia.

Durante el procedimiento, se procedió al secuestro de cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo. Junto al detenido se encontraban dos hombres y dos mujeres, una de ellas menor de edad, quienes fueron identificados y puestos a disposición de la Justicia.

Tévez ya había sido aprehendido por hechos de robo, portación de armas y por estar relacionado con un homicidio, al mismo tiempo que fue imputado en enero de 2024 por abuso de arma de fuego junto a otras personas.

