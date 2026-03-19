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El Fan Fest de los Juegos Suramericanos vuelve a Villa Gobernador Gálvez

Será los días domingo 22 y lunes 23 de marzo en la Plaza San Martín de 15 a 20 con una variada agenda de actividades y dispositivos para todas las edades

19 de marzo 2026 · 15:31hs
La iniciativa abarca actividades para toda la familia

La iniciativa abarca actividades para toda la familia, como metegol, tenis de mesa, mini golf y diferentes simuladores virtuales de remo, ciclismo, fútbol, carrera de autos, penales, arco y flecha. Además, desde la Municipalidad se llevarán adelante clases de Zumba y de Cumbia Cruzada. 
El Fan Fest de los Juegos Suramericanos vuelve a Villa Gobernador Gálvez

El Fan Fest de los Juegos Suramericanos vuelve a Villa Gobernador Gálvez

Rumbo a los Juegos Suramericanos 2026 —que se disputarán entre el 12 y 16 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela— este domingo 22 y lunes 23 de marzo el Fan Fest itinerante para difundir la competencia llegará a la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. En esta ocasión, los dispositivos de los Juegos sumados a propuestas municipales, estarán presentes en la Plaza San Martín (Mitre y Oppici) de 15 a 20.

La iniciativa abarca actividades para toda la familia, como metegol, tenis de mesa, mini golf y diferentes simuladores virtuales de remo, ciclismo, fútbol, carrera de autos, penales, arco y flecha. Además, desde la Municipalidad se llevarán adelante clases de zumba y de cumbia cruzada.

FAN FEST SURAMERICANOS (54)

Al respecto, la secretaria de Gobierno y Educación de la Municipalidad, Victoria Culasso, detalló que “el objetivo del Fan Fest de los Juegos Suramericanos, un evento internacional muy importante que vamos a tener en nuestra provincia, es poder difundir lo que se viene, pero también acercar a la comunidad propuestas interactivas, juegos y actividades para disfrutar en familia y estimular la práctica deportiva, que es muy importante para la salud y también para la incorporación de valores” y agregó “los esperamos para compartir dos grandes jornadas para disfrutar en familia”.

Juegos Suramericanos 2026

Los Juegos Suramericanos 2026 se realizarán del 12 al 26 de septiembre y participarán más de 4.000 atletas de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, en 57 disciplinas. Se esperan más de dos millones de espectadores en las tres ciudades, y otros dos millones de espectadores a través de las transmisiones de TV y streaming.

FAN FEST SURAMERICANOS (46)

El gobierno provincial invertirá 90 millones de dólares en infraestructura, en el Multiespacio Arena del Predio Ferial, el Microestadio del Parque Independencia, el Centro Acuático Provincial y la Cubierta Paseo XXI, en Rosario; el Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y la Pista de Atletismo del CARD, en Santa Fe; el Centro de Tiro Deportivo en Recreo; y el Estadio Multipropósito Distrito Joven, el Velódromo Cubierto y el Área Deportiva Parque Regional, en Rafaela. Además, en las tres ciudades se construyen las Villas Deportivas, con una capacidad de más de 3.500 camas.

>>Leer más: Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

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