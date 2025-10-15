La Capital | La Región | Granadero Baigorria

Granadero Baigorria se posiciona como un importante punto turístico regional

La Municipalidad adhirió al convenio de Fortalecimiento Turístico de la Provincia de Santa Fe para la planificación y desarrollo de acciones conjuntas

15 de octubre 2025 · 10:43hs
La playa y el río son parte del acervo turístico de Granadero Baigorria.

La playa y el río son parte del acervo turístico de Granadero Baigorria.

Con la mira en potenciar su ubicación en las costas del río Paraná, entre otros atractivos locales, la Municipalidad de Granadero Baigorria adhirió recientemente al convenio de Fortalecimiento Turístico de la Provincia de Santa Fe.

Se trata de un acuerdo marca un paso significativo hacia la planificación y desarrollo de acciones conjuntas para impulsar el turismo en la ciudad, aprovechando su potencial natural y recreativo.

La firma del convenio tuvo lugar en la Reserva Natural de Baigorria, un espacio que destaca por su rica biodiversidad, una hermosa playa y todas las comodidades necesarias para los visitantes.

Entusiasmo de la municipalidad

El intendente Adrián Maglia expresó su entusiasmo por esta colaboración con la secretaria de Turismo provincial, Marcela Aeberhard, y subrayó la importancia de trabajar en conjunto para “posicionar a Baigorria como un destino turístico clave de la región”.

Es relevante mencionar que la política turística de Baigorria se viene consolidando desde el año pasado, y esta nueva acción busca potenciar las iniciativas que ya se han iniciado. “Con la adhesión a este plan, el municipio reafirma su compromiso de desarrollar estrategias que llevamos adelante mediante acciones que no solo promuevan el turismo, sino que también fortalecen la identidad cultural y natural de la ciudad. Queremos atraer visitantes que descubran lo hermosa que es Granadero Baigorria”, destacó Maglia.

La intención es clara: “Convertir a Granadero Baigorria en un punto de encuentro y visita para toda la región, donde locales y turistas puedan disfrutar de un entorno natural excepcional y de actividades recreativas diversas”, agregó Maglia.

La secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, por su parte, agregó: “Cuando venís al sur de la provincia, a la zona de Rosario, Granadero Baigorria es un paraje obligado: por su río, por su playa, por su isla, por sus actividades y especialmente por su gente”.

