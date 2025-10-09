Historias de vida en Villa Gobernador Gálvez: reconocieron a vecinos que residen hace 75 años en la ciudad

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez distinguió este octubre, en el marco del programa “Octubre dorado”, a ocho vecinos y vecinas que residen en la ciudad desde hace 75 años o más. El acto se desarrolló en la Casa de la Cultura y estuvo acompañado por música en vivo a cargo de Ariel Montaño y por una presentación del grupo de danzaterapia del Centro Interdisciplinario de Adultos Mayores, en una jornada que integró homenaje, memoria y expresión artística.
El intendente, Alberto Ricci, recordó que la iniciativa partió de la propuesta del coordinador de Adultos Mayores, Eduardo Bulsicco, y resaltó el valor comunitario del reconocimiento: “Poder hacer estas cosas hace bien a toda la comunidad. Es un reconocimiento a vecinos y vecinas que, nacidos aquí o en cualquier parte del mundo, viven en nuestra ciudad hace más de 75 años, transmitiendo sentido de pertenencia y demostrando un vínculo profundo con Villa Gobernador Gálvez”, afirmó el jefe municipal durante la ceremonia.
Villa Gobernador Gálvez - ciudadanos destacados 4
La distinción se diseñó como un gesto público para recuperar el sentido de pertenencia y visibilizar la contribución de quienes, con trabajo cotidiano y compromiso, aportaron al crecimiento urbano, social y cultural de la ciudad. La actividad reunió a los homenajeados con familiares, amigos y referentes municipales, y ofreció un espacio de encuentro intergeneracional que reforzó las políticas locales orientadas al cuidado integral y la participación de las personas mayores.
La emoción de los vecinos homenajeados
Las emociones estuvieron a flor de piel en las intervenciones de los homenajeados. Elisa Morandi expresó su alegría por el reconocimiento y destacó su vínculo con la ciudad. “Para mí es un orgullo y un honor por haber trabajado durante tantos años en esta ciudad y para esta ciudad. Me alegra que reconozcan lo que uno ha hecho; lo tomo como algo más que un mimo. Nosotros ayudamos a hacer grande a esta ciudad, yo nací acá y la amo”, dijo Morandi ante el público presente.
Villa Gobernador Gálvez - ciudadanos destacados 2
Delia Algarañaz celebró igualmente la distinción, reflexionó sobre la importancia de mantenerse activa y compartió su deseo de seguir aportando a la comunidad: “Me siento mimada y orgullosa de poder llegar a esta edad; viví toda mi vida aquí y eso para mí es un orgullo muy grande. Sigan, diviértanse, caminen; eso nos da salud”, señaló.
Villa Gobernador Gálvez - ciudadanos destacados 1
En esta edición del Octubre dorado fueron nombrados ciudadanos honoríficos Héctor Troielli, María Rosa Rosconi, Elisa Morandi, Delia Algarañaz, José Cambiaso, Miguel Mazzini, Aldo D’Alleva y Orlando Liparelli, quienes recibieron el reconocimiento institucional por su trayectoria y aporte a la vida local. La ceremonia sirvió además para poner en valor el trabajo del área de Adultos Mayores y las propuestas que fomentan la integración, la actividad física, la creación artística y el acompañamiento social.
La continuidad
La Municipalidad anunció que las actividades del ciclo continuarán a lo largo del mes con propuestas culturales, recreativas y de salud dirigidas a fortalecer el vínculo entre generaciones y promover el envejecimiento activo. El reconocimiento público a los vecinos y vecinas de larga trayectoria se integra así a una agenda que busca consolidar la memoria colectiva y reforzar el compromiso municipal con la calidad de vida de las personas mayores.
>> Leer más: Octubre dorado: un mes de actividades abiertas y gratuitas para adultos mayores en Villa Gobernador Gálvez