Historias de vida en Villa Gobernador Gálvez: reconocieron a vecinos que residen hace 75 años en la ciudad

La Municipalidad homenajeó a ciudadanos de larga trayectoria para recuperar el sentido de pertenencia. La ceremonia tuvo el testimonio emotivo de los agasajados

La distinción se diseñó como un gesto público para recuperar el sentido de pertenencia y visibilizar la contribución de quienes, con trabajo cotidiano y compromiso, aportaron al crecimiento urbano, social y cultural de la ciudad.

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez distinguió este octubre, en el marco del programa “Octubre dorado”, a ocho vecinos y vecinas que residen en la ciudad desde hace 75 años o más. El acto se desarrolló en la Casa de la Cultura y estuvo acompañado por música en vivo a cargo de Ariel Montaño y por una presentación del grupo de danzaterapia del Centro Interdisciplinario de Adultos Mayores, en una jornada que integró homenaje, memoria y expresión artística.

El intendente, Alberto Ricci, recordó que la iniciativa partió de la propuesta del coordinador de Adultos Mayores, Eduardo Bulsicco, y resaltó el valor comunitario del reconocimiento : “Poder hacer estas cosas hace bien a toda la comunidad. Es un reconocimiento a vecinos y vecinas que, nacidos aquí o en cualquier parte del mundo, viven en nuestra ciudad hace más de 75 años, transmitiendo sentido de pertenencia y demostrando un vínculo profundo con Villa Gobernador Gálvez”, afirmó el jefe municipal durante la ceremonia.

La distinción se diseñó como un gesto público para recuperar el sentido de pertenencia y visibilizar la contribución de quienes, con trabajo cotidiano y compromiso, aportaron al crecimiento urbano, social y cultural de la ciudad. La actividad reunió a los homenajeados con familiares, amigos y referentes municipales, y ofreció un espacio de encuentro intergeneracional que reforzó las políticas locales orientadas al cuidado integral y la participación de las personas mayores.

Las emociones estuvieron a flor de piel en las intervenciones de los homenajeados. Elisa Morandi expresó su alegría por el reconocimiento y destacó su vínculo con la ciudad. “Para mí es un orgullo y un honor por haber trabajado durante tantos años en esta ciudad y para esta ciudad. Me alegra que reconozcan lo que uno ha hecho; lo tomo como algo más que un mimo. Nosotros ayudamos a hacer grande a esta ciudad, yo nací acá y la amo”, dijo Morandi ante el público presente.

Villa Gobernador Gálvez - ciudadanos destacados 2

Delia Algarañaz celebró igualmente la distinción, reflexionó sobre la importancia de mantenerse activa y compartió su deseo de seguir aportando a la comunidad: “Me siento mimada y orgullosa de poder llegar a esta edad; viví toda mi vida aquí y eso para mí es un orgullo muy grande. Sigan, diviértanse, caminen; eso nos da salud”, señaló.

Villa Gobernador Gálvez - ciudadanos destacados 1

En esta edición del Octubre dorado fueron nombrados ciudadanos honoríficos Héctor Troielli, María Rosa Rosconi, Elisa Morandi, Delia Algarañaz, José Cambiaso, Miguel Mazzini, Aldo D’Alleva y Orlando Liparelli, quienes recibieron el reconocimiento institucional por su trayectoria y aporte a la vida local. La ceremonia sirvió además para poner en valor el trabajo del área de Adultos Mayores y las propuestas que fomentan la integración, la actividad física, la creación artística y el acompañamiento social.

La continuidad

La Municipalidad anunció que las actividades del ciclo continuarán a lo largo del mes con propuestas culturales, recreativas y de salud dirigidas a fortalecer el vínculo entre generaciones y promover el envejecimiento activo. El reconocimiento público a los vecinos y vecinas de larga trayectoria se integra así a una agenda que busca consolidar la memoria colectiva y reforzar el compromiso municipal con la calidad de vida de las personas mayores.

>> Leer más: Octubre dorado: un mes de actividades abiertas y gratuitas para adultos mayores en Villa Gobernador Gálvez