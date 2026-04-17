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Villa Constitución impulsó obras estratégicas ante la cartera provincial

Berti avanzó en una agenda de obras de infraestructura prioritarias tras una reunión de trabajo realizada en Santa Fe con el ministro Enrico

17 de abril 2026 · 17:00hs
Desde el municipio destacaron la importancia de sostener instancias de articulación con el gobierno provincial para transformar demandas en respuestas concretas.

Desde el municipio destacaron la importancia de sostener instancias de articulación con el gobierno provincial para transformar demandas en respuestas concretas.

El intendente de Villa Constitución Jorge Berti, gestionó obras clave para el desarrollo urbano y productivo de la ciudad mediante una reunión institucional realizada el jueves 16 en la Casa de gobierno de Santa Fe, donde se expusieron proyectos vinculados al tránsito pesado, la red vial, la infraestructura deportiva y servicios esenciales. El encuentro permitió definir líneas de acción concretas para ordenar la circulación, prevenir anegamientos, fortalecer la conectividad regional y mejorar la calidad de vida de la población.

Del encuentro participaron el intendente Berti, el senador departamental Germán Giacomino y el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, quienes analizaron una agenda común orientada a responder demandas históricas de la ciudad y acompañar su crecimiento.

Accesos portuarios y rutas

El encuentro abordó como punto central la necesidad de mejorar el acceso de camiones a las terminales portuarias, una obra considerada estratégica para ordenar el tránsito pesado, reforzar la seguridad vial y consolidar el perfil productivo de la ciudad. La intervención buscó reducir conflictos con el tránsito urbano y optimizar la logística vinculada a la actividad industrial.

Las autoridades también avanzaron en el acondicionamiento de la ruta provincial N° 21, un corredor fundamental para la circulación diaria de vecinos y vecinas. Esta mejora apuntó a optimizar la conectividad y disminuir los riesgos viales. En el mismo eje, el proyecto incluyó la ejecución de una alcantarilla en el sector del barrio Sagrado Corazón, una obra clave para facilitar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos durante jornadas de lluvia intensa.

Infraestructura social, deportiva y obras en ejecución

La agenda también incorporó iniciativas vinculadas al deporte y a los servicios esenciales. El análisis incluyó el proyecto de mejoramiento integral de la pista de atletismo “César Aristóbulo Sal”, una intervención destinada a jerarquizar un espacio emblemático de la ciudad y mejorar las condiciones de entrenamiento y competencia para atletas locales.

Además, las autoridades realizaron un seguimiento del estado de distintas obras en ejecución. Entre ellas se encontró el puente de la ruta 10S, que fortaleció la conectividad regional; el jardín de infantes del barrio San Cayetano, que amplió el acceso a la educación desde la primera infancia; y el hospital local, una infraestructura central para consolidar el sistema de salud de la ciudad y su zona de influencia.

Desde el municipio destacaron la importancia de sostener instancias de articulación con el gobierno provincial para transformar demandas en respuestas concretas y valoraron la predisposición para impulsar obras con impacto directo en la vida cotidiana de la comunidad.

>>Leer más: Obras y mejoras en Villa Constitución: una semana de avances para la ciudad

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