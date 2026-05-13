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La Asociación Rosarina de Básquetbol tiene nuevo director deportivo

Gonzalo Pastorino cuenta con una extensa trayectoria como jugador y entrenador de básquet. Aporta una mirada integral del deporte

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

13 de mayo 2026 · 06:10hs
 Pastorino expresó: “Se ha trabajado muchísimo estos últimos años; igualmente queremos avanzar y crecer”.

 Pastorino expresó: “Se ha trabajado muchísimo estos últimos años; igualmente queremos avanzar y crecer”.

La Asociación Rosarina de Básquetbol designó a Gonzalo Pastorino como nuevo Director Deportivo, en el marco de una etapa que buscará reforzar el trabajo que se viene realizando estos últimos años, mejorar la organización, la transparencia y la seguridad en las competencias locales.

Pastorino cuenta con una extensa trayectoria dentro del básquet rosarino, tanto como jugador integrando selecciones rosarinas y de la provincia de Santa Fe, como de entrenador en categorías formativas y de primera división, además de haber dirigido seleccionados de Rosario. Su recorrido le permite tener una mirada integral del deporte, comprender el funcionamiento y la lógica de cada uno de sus actores: clubes, jugadores, jugadoras, entrenadores, dirigentes, árbitros y público en general.

Durante las últimas semanas, Pastorino ya venía trabajando de manera silenciosa en el análisis integral de la situación del básquet de la ciudad y de la Asociación Rosarina, manteniendo reuniones y recogiendo opiniones de referentes con amplia trayectoria en la actividad, que quieren que este deporte crezca y tienen la intención de sumar esfuerzos. Ese proceso de escucha y evaluación forma parte del enfoque que buscará consolidar: promover una mirada crítica, constructiva y orientada al crecimiento del básquet rosarino.

La designación se da en un contexto donde se han manifestado distintas problemáticas vinculadas a la organización de los torneos, la claridad reglamentaria y situaciones de violencia en los estadios.

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Más seguridad

Frente a este escenario, la Asociación buscará asumir un rol más activo como ente rector, garantizando mejores condiciones de seguridad, una planificación clara de las competencias y una comunicación más precisa respecto a formatos, inicios y definiciones de los torneos, en todas sus categorías.

Para gestionar estas iniciativas será necesario desarrollar talleres con dirigentes, entrenadores/as, jugadore/as, como también elaborar una comunicación muy clara a las parcialidades con el objetivo que se logre unidad de criterios y conocimiento de los objetivos inalienables.

En ese sentido, Pastorino expresó: “Se ha trabajado muchísimo estos últimos años; igualmente queremos avanzar y crecer. Para eso es necesario mirar lo que pasó, identificar la problemática y tomar decisiones, pero sobre todo mirar hacia adelante. Estoy abierto a la crítica constructiva, porque ayuda a mejorar, pero también voy a pedir que cada actor haga su propia autocrítica. Es la única manera de erradicar muchas de las cosas que hoy le hacen mal a nuestro básquet”.

Además, remarcó el enfoque de su gestión: “Nuestra idea es prevenir antes que sancionar. Queremos ordenar, anticiparnos a los problemas y evitarlos. Pero cuando haya que actuar, seguramente lo haremos con firmeza”. “Erradicar la violencia es parte de nuestro crecimiento y de todo el básquet de Rosario”, amplió.

Con más de 60 clubes, Rosario se mantiene como una de las plazas más importantes del país en cantidad de equipos y jugadores. La nueva gestión apunta a sostener ese lugar de referencia, priorizando la prevención y el compromiso colectivo de todos los sectores involucrados.

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“El básquet de nuestra ciudad siempre ha sido cuna de talentos”

En paralelo, uno de los ejes estratégicos de la nueva gestión estará puesto en el desarrollo de talentos a largo plazo. Se trata de un proyecto que la dirigencia viene pensando desde hace años y que apunta a detectar y acompañar a jóvenes jugadores desde edades tempranas, a partir de los 8 o 9 años, mediante programas de entrenamiento específicos, con énfasis en la formación técnica y los fundamentos del juego. La iniciativa contempla, además, una evolución progresiva hacia el trabajo físico, la preparación en musculación, la educación alimentaria y el acompañamiento en el aspecto mental y emocional, con un seguimiento sostenido en el tiempo.

“El objetivo es potenciar el histórico perfil formador de Rosario, consolidando una base que permita que los talentos locales continúen proyectándose hacia las competencias nacionales e internacionales, incluyendo la Liga Nacional, ligas del exterior y, eventualmente, los máximos niveles del básquet mundial”, destacó.

“Contamos con el apoyo incondicional de la Municipalidad de Rosario para llevar a cabo este proyecto, además buscaremos empresas que quieran ser impulsoras del crecimiento de los Talentos Rosarinos en el Básquet y de esta manera del deporte en general”, dijo.

“El objetivo trazado es claro: consolidar un básquet ordenado, seguro, cada vez más competente y a la altura de su historia”, cerró.

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