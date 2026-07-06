Festival Bandera: quiénes integran la lista de artistas para la séptima edición El festival rosarino se realizará el sábado 24 de octubre y, por primera vez, tendrá como sede el Parque Estación Central Córdoba 6 de julio 2026 · 08:44hs

Los grandes festivales y recitales de música como el Bandera vuelven a ser imanes de turismo para Rosario

Consolidado como uno de los festivales musicales más importantes del país, el Festival Bandera se prepara para celebrar su séptima edición. A solo unos meses del evento, este domingo se anunció la grilla de artistas que se presentarán en el Parque Estación Central Córdoba.

Cabe recordar que el Festival Bandera 2026 se llevará a cabo el sábado 24 de octubre. Por primera vez, el encuentro se realizará en el Parque Estación Central Córdoba, ubicado en la intersección de las calles 27 de Febrero y Buenos Aires.

Este domingo por la noche, a través de una transmisión en vivo por YouTube, se dio a conocer la lista de artistas que integrarán la variada programación del festival. Entre los principales nombres del line up se destacan Guasones, Las Pastillas del Abuelo, La Vela Puerca, Dillom, Ysy A y Peces Raros, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Festival Bandera (@festivalbanderaok) La grilla completa del Festival Bandera 2026 Lejos de ser únicamente un evento musical, el Festival Bandera logró construir una identidad propia dentro de la escena argentina: una combinación entre grandes artistas, cruces generacionales y una experiencia colectiva que convirtió a cada edición en un encuentro esperado por el público año tras año.