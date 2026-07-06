La Capital | Zoom | Festival Bandera

Festival Bandera: quiénes integran la lista de artistas para la séptima edición

El festival rosarino se realizará el sábado 24 de octubre y, por primera vez, tendrá como sede el Parque Estación Central Córdoba

6 de julio 2026 · 08:44hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los grandes festivales y recitales de música como el Bandera vuelven a ser imanes de turismo para Rosario

Los grandes festivales y recitales de música como el Bandera vuelven a ser imanes de turismo para Rosario

Consolidado como uno de los festivales musicales más importantes del país, el Festival Bandera se prepara para celebrar su séptima edición. A solo unos meses del evento, este domingo se anunció la grilla de artistas que se presentarán en el Parque Estación Central Córdoba.

Cabe recordar que el Festival Bandera 2026 se llevará a cabo el sábado 24 de octubre. Por primera vez, el encuentro se realizará en el Parque Estación Central Córdoba, ubicado en la intersección de las calles 27 de Febrero y Buenos Aires.

Este domingo por la noche, a través de una transmisión en vivo por YouTube, se dio a conocer la lista de artistas que integrarán la variada programación del festival. Entre los principales nombres del line up se destacan Guasones, Las Pastillas del Abuelo, La Vela Puerca, Dillom, Ysy A y Peces Raros, entre otros.

>> Leer más: Festival Bandera 2026: ya hay sede confirmada para la séptima edición

La grilla completa del Festival Bandera 2026

Lejos de ser únicamente un evento musical, el Festival Bandera logró construir una identidad propia dentro de la escena argentina: una combinación entre grandes artistas, cruces generacionales y una experiencia colectiva que convirtió a cada edición en un encuentro esperado por el público año tras año.

Noticias relacionadas
David Lebón y Pedro Aznar brindaron anoche un gran concierto con lo mejor del repertorio de Serú Girán

Lebón y Aznar en Rosario: el tesoro de Serú Girán a salvo de las nuevas olas

vacaciones de invierno: un domingo de talleres, circo y experiencias inmersivas

Vacaciones de invierno: un domingo de talleres, circo y experiencias inmersivas

Hugh Jackman protagoniza Las ovejas detectives, que se convirtió sorpresivamente en una de las películas del año.

"Las ovejas detectives": por qué es una de las películas imperdibles del año

El quinteto rosarino Experiencia Piazzolla se presenta el miércoles 8 de julio en el Complejo Cultural Atlas

El quinteto Experiencia Piazzolla propone un viaje por el universo de Ástor

Ver comentarios

Las más leídas

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

Escándalo: tras el pedido de Trump, la Fifa levantó la tarjeta roja al goleador de EEUU

Escándalo: tras el pedido de Trump, la Fifa levantó la tarjeta roja al goleador de EEUU

Lo último

Ola polar y gripe: cómo solicitar gratis la vacuna antigripal en Pami

Ola polar y gripe: cómo solicitar gratis la vacuna antigripal en Pami

Chale: El freno era de índole político, ahora arrancan las obras en la costanera norte

Chale: "El freno era de índole político, ahora arrancan las obras en la costanera norte"

Qué es la maldición del gato que volvió a perseguir a Brasil tras quedar afuera del Mundial

Qué es la "maldición del gato" que volvió a perseguir a Brasil tras quedar afuera del Mundial

Chale: "El freno era de índole político, ahora arrancan las obras en la costanera norte"

Tras el rechazo de la Justicia al freno del proyecto, esta semana pondrían manos a la obra para llegar a fin de año con la remodelación integral de la zona norte

Chale: El freno era de índole político, ahora arrancan las obras en la costanera norte
Un policía de franco baleó a un ladrón que entró a robar a su casa
Policiales

Un policía de franco baleó a un ladrón que entró a robar a su casa

Un nene de 2 años recibió un disparo al quedar en medio de una balacera en barrio Tablada
Policiales

Un nene de 2 años recibió un disparo al quedar en medio de una balacera en barrio Tablada

Venezuela: brigadistas de Santa Fe comenzaron sus tareas en una de las zonas más afectadas
La Región

Venezuela: brigadistas de Santa Fe comenzaron sus tareas en una de las zonas más afectadas

Santa Fe lanza el certificado médico digital para evitar falsificaciones y agilizar trámites
La Ciudad

Santa Fe lanza el certificado médico digital para evitar falsificaciones y agilizar trámites

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?
La Ciudad

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

Escándalo: tras el pedido de Trump, la Fifa levantó la tarjeta roja al goleador de EEUU

Escándalo: tras el pedido de Trump, la Fifa levantó la tarjeta roja al goleador de EEUU

El aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados

El aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados

Ovación
Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo
Ovación

Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Portugal vs. España por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Portugal vs. España por los octavos del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

México quedó afuera del Mundial ante su gente y los memes explotaron en las redes

México quedó afuera del Mundial ante su gente y los memes explotaron en las redes

Policiales
Un policía de franco baleó a un ladrón que entró a robar a su casa
Policiales

Un policía de franco baleó a un ladrón que entró a robar a su casa

Un nene de 2 años recibió un disparo al quedar en medio de una balacera en barrio Tablada

Un nene de 2 años recibió un disparo al quedar en medio de una balacera en barrio Tablada

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Santa Fe: imputaron a seis policias por tortura y vejaciones a un preso en una comisaría

Santa Fe: imputaron a seis policias por tortura y vejaciones a un preso en una comisaría

La Ciudad
Chale: El freno era de índole político, ahora arrancan las obras en la costanera norte
La Ciudad

Chale: "El freno era de índole político, ahora arrancan las obras en la costanera norte"

Ola polar: recomendaciones de gasistas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Ola polar: recomendaciones de gasistas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Rosario, helada: 6,3 grados bajo cero de térmica y alerta por niebla en la región

Rosario, helada: 6,3 grados bajo cero de térmica y alerta por niebla en la región

Gastronomía: el Mundial 2026 no logra impulsar el consumo en Rosario

Gastronomía: el Mundial 2026 no logra impulsar el consumo en Rosario

Irán reclama venganza en los funerales del asesinado líder supremo
El Mundo

Irán reclama venganza en los funerales del asesinado líder supremo

Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente
Política

Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente

Remediar en Rosario: aseguran que el envío de medicamentos cayó 60 %
La Ciudad

Remediar en Rosario: aseguran que el envío de medicamentos cayó 60 %

Ante posibles estafas, piden a WhatsApp que suspenda los nombres de usuario
Información General

Ante posibles estafas, piden a WhatsApp que suspenda los nombres de usuario

Convirtió una Renoleta en auto eléctrico y gastó $1.100 para hacer 100 kilómetros
Información General

Convirtió una Renoleta en auto eléctrico y gastó $1.100 para hacer 100 kilómetros

Crecen sin pausa los autos chinos en las calles de Rosario

Por Fermín Sanchez Duque
La Ciudad

Crecen sin pausa los autos chinos en las calles de Rosario

Karina Milei: El objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027
Política

Karina Milei: "El objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027"

Empalme Graneros: liberaron al portero imputado por abuso sexual
La Ciudad

Empalme Graneros: liberaron al portero imputado por abuso sexual

Luz verde del Concejo para un nuevo plan estratégico de movilidad en Rosario
La Ciudad

Luz verde del Concejo para un nuevo plan estratégico de movilidad en Rosario

Sofi Martínez recibió un saludo especial de Messi tras la victoria ante Cabo Verde
Ovación

Sofi Martínez recibió un saludo especial de Messi tras la victoria ante Cabo Verde

Un auto destruido tras más de una hora de trabajo por incendio en barrio Alvear
La Ciudad

Un auto destruido tras más de una hora de trabajo por incendio en barrio Alvear

Triquinosis: refuerzan medidas de prevención ante la detección de casos
La Región

Triquinosis: refuerzan medidas de prevención ante la detección de casos

Fiesta Casa Brava: el bar tendrá su gran reunión en La Segunda Seguros Arena
La Ciudad

Fiesta Casa Brava: el bar tendrá su gran reunión en La Segunda Seguros Arena

El pibe de Cañada campeón del mundo es también un campeón de la vida

Por Pablo Mihal
Ovación

El pibe de Cañada campeón del mundo es también un campeón de la vida

Vacaciones de invierno: un sábado de salas de escape, cine y observación en el cielo
Zoom

Vacaciones de invierno: un sábado de salas de escape, cine y observación en el cielo

La actividad económica de Santa Fe cayó 1,3 por ciento en abril
Economía

La actividad económica de Santa Fe cayó 1,3 por ciento en abril

Argentinazo en Miami: con el corazón en la mano, la selección sigue viva

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Argentinazo en Miami: con el corazón en la mano, la selección sigue viva

El BCRA anunció una refinanciación de deuda por u$s 6 mil millones
Economía

El BCRA anunció una refinanciación de deuda por u$s 6 mil millones

Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa
Policiales

Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas
Policiales

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas