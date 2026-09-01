Venado Tuerto: Presentaron el balance de los dos primeros años del Plan Estratégico Participativo

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Expreso Brío: la Justicia abrió el concurso de acreedores
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Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado
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Alquileres en Rosario: la morosidad frenó el aumento de los precios
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Detienen en Buenos Aires a abogado por sus vínculos con la banda de Fran Riquelme
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El socialismo apuró un spot en el que promete dar pelea por Rosario