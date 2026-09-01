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Venado Tuerto: Presentaron el balance de los dos primeros años del Plan Estratégico Participativo

El intendente Chiarella valoró el modelo de gestión pública basado en la planificación, la eficiencia y el cumplimiento de los compromisos

1 de septiembre 2026 · 16:15hs
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Chiarella puso énfasis en resaltar valores como la transparencia y la rendición de cuentas sistemática. 

Chiarella puso énfasis en resaltar valores como la transparencia y la rendición de cuentas sistemática. 

El municipio de Venado Tuerto presentó un balance de los primeros dos años del Plan Estratégico Participativo (PEP), consolidando un modelo de gestión pública basado en la planificación, la eficiencia y el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la comunidad.

En un encuentro celebrado en la renovada Sala 2 del Centro Cultural Municipal, el intendente Leonel Chiarella destacó "el salto de calidad institucional que vive la ciudad", ponderando la labor conjunta entre el equipo técnico municipal, los trabajadores de las dependencias públicas, el Concejo Municipal integrado por todas las fuerzas políticas y las instituciones de la sociedad civil.

Balance positivo

El mandatario aseguró que una de las principales fortalezas de su administración radica en la capacidad de plasmar en la realidad los objetivos planificados mucho antes de los plazos estipulados originalmente: “Hoy, el 70% de los proyectos que nos propusimos para hacer en diez años están ejecutados, en ejecución o cuentan con sus proyectos listos. Es decir que el 70% de lo que pensamos para diez años lo estamos ejecutando en menos de tres”.

También puso énfasis en resaltar valores como la transparencia y la rendición de cuentas sistemática. Al respecto, el intendente enfatizó que la política pública debe validarse diariamente ante el vecino mediante resultados tangibles y no meras promesas discursivas: “Llegamos a este momento y nos parecía muy importante venir a rendir cuentas. A demostrar que el Plan Estratégico no quedó escrito en un libro ni publicado en una página web. El Plan se está ejecutando, está en marcha”.

Un Plan Estratégico con diseño colectivo

Otro punto que destacó el mandatario es el diseño colectivo e integrador del PEP, para que “no fuera el plan de un gobierno, sino el plan de la ciudad. Una hoja de ruta, un lenguaje común para toda Venado Tuerto”.

Paralelamente, señaló como motor primordial de cada una de las decisiones políticas fijadas en el PEP, a la sensibilidad social y la mejora directa de las condiciones de vida de cada vecino: “Los datos son importantes porque nosotros nos basamos en ellos y tomamos decisiones a partir de ellos. Pero lo más importante es lo humano. Es lo que el Plan transforma, lo que genera en la ciudad, en un barrio, en una institución o en la vida de cientos y miles de venadenses”.

Para cerrar, Chiarella realizó una fuerte convocatoria a la unidad ciudadana: “El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos es lo desconocido. Pero para los valientes, el futuro es la oportunidad. Y los venadenses estamos demostrando que somos valientes, que estamos aprovechando esta oportunidad de construir el futuro de la ciudad que amamos y en la que vivimos. Muchísimas gracias por ser parte de esta construcción colectiva. Por ser parte del presente y del futuro de Venado Tuerto".

>>Leer más: Venado Tuerto fue certificada como la primera ciudad eficiente de la provincia de Santa Fe

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