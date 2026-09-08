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Intento de abigeato en el Gran Rosario: rescatan ovejas robadas y con las patas atadas

La Policía de Santa Fe encontró los animales abandonados a la madrugada, mientras recorrían un camino rural de Fighiera

8 de septiembre 2026 · 08:00hs
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El dueño del ganado fue identificado a las 2 de la mañana.

Foto: Policía de Santa Fe.

El dueño del ganado fue identificado a las 2 de la mañana.

Un patrullaje de rutina en un campo del sur de la provincia de Santa Fe expuso este martes un intento de abigeato. Fuentes oficiales confirmaron el hallazgo de un grupo de ovejas que tenía las patas atadas y habían quedado abandonadas en la localidad de Fighiera, donde luego comenzó la búsqueda del propietario.

La Policía de Santa Fe encontró los animales a la madrugada y constató que se encontraban vivos. El procedimiento concluyó sin arrestos ni sospechosos identificados, de acuerdo al primer reporte en una de las localidades del departamento Rosario.

En total, los agentes rescataron tres ovejas en una zona ubicada muy cerca de un camino rural. En primera instancia, los encargados del procedimiento decidieron resguardarlas en el lugar y dar aviso a las autoridades para continuar con la investigación del intento de robo.

¿Qué pasó con las ovejas halladas en Fighiera?

El personal del Comando Radioeléctrico no llegó hasta el sitio de la denuncia en busca de ganado sustraído. Según fuentes oficiales, los policías habían ido a revisar un sector habilitado para el tránsito pesado, donde advirtieron que había rastros de cereal derramado.

Mientras los agentes recorrían ese lugar, unos 25 kilómetros al sur de Rosario, notaron algo llamativo. Las ovejas estaban a unos 80 metros al sur del camino por el que circulaban.

>> Leer más: Volcó un camión con vacas en Circunvalación y detuvieron a cinco personas por robo

Los animales no podían moverse porque tenían las patadas atadas. Ante esta situación, los encargados del operativo concluyeron que habían sido robados y luego abandonados.

Después de la denuncia del intento de abigeato, los policías se comunicaron con el dueño del campo. Walter D. aceptó hacerse cargo del cuidado del ganado hasta que encontraran al dueño. Mientras tanto, el registro del procedimiento quedó a disposición de la Justicia en la subcomisaría 11ª.

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