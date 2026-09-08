Daniel Escalante le contestó a Traferri, Pedretti y Mateo: "Es un acto de cinismo absoluto" El intendente de Roldán respondió a los dichos del senador provincial y dos concejales sobre el avance de los arreglos en la ruta A012 8 de septiembre 2026 · 10:27hs

Daniel Escalante: ""En el caso del senador, está mal asesorado por Pedretti y Mateo. Un desastre urbanístico hicieron: primero, esos barrios no deberían haberse habilitado porque todos sabemos que es una zona inundable; y segundo, ¿Por qué no exigieron otro acceso en una zona segura, o que el desarrollador haga las obras?".

El intendente de Roldán, Daniel Escalante respondió a los concejales Mariano Mateo y José María Pedretti, y al senador provincial Armando Traferri, quienes tras recorrer las obras que la provincia lleva adelante en la ruta A012, solicitaron mayor celeridad, y reclamaron la construcción de un acceso en Tierra de Sueños II.

Ante esta situación, Escalante les dijo al senador y a los ediles: "Es un acto de cinismo impresionante. Ese acceso que aprobaron cuando Pedretti y Mateo eran gobierno no tiene factibilidad técnica alguna, porque se encuentra a metros de los intercambiadores con autopista y el acceso a la colectora; hasta Vialidad Nacional se los mandó a clausurar".

"Traferri está mal asesorado" "En el caso del senador, está mal asesorado por Pedretti y Mateo. Un desastre urbanístico hicieron: primero, esos barrios no deberían haberse habilitado porque todos sabemos que es una zona inundable; y segundo, ¿Por qué no exigieron otro acceso en una zona segura, o que el desarrollador haga las obras? Ellos eran gobierno cuando se habilitó ese barrio, no nos olvidemos de eso. La mayoría de los problemas que tienen esos barrios se arrastran del desastre urbanístico que ellos mismos hicieron; los mismos que generaron el problema hoy dicen poder aportar una solución".

"Traferri hace 15 años que es senador del departamento, durante gran parte de sus mandatos gobernó a nivel nacional el kirchnerismo, su color político; podrían haber realizado las obras tranquilamente. La ruta se traspasó del gobierno nacional al provincial el 22 de julio y el 23 ya habían comenzado las obras, y hoy presentan un gran avance; son trabajos que llevan su tiempo, que no se pueden hacer de la noche a la mañana. Por lo cual me parece que este tipo de pedidos es solo para la tribuna y están fuera de contexto", disparó el jefe municipal.

Gestiones versus palabras Consultado sobre la nueva postulación de Traferri como candidato a senador departamental, Escalante fue tajante: "Nosotros no estamos hablando de candidaturas, están totalmente fuera de lugar. El senador me parece que está más preocupado en mantener sus fueros para no enfrentar a la Justicia, que en gestionar. Mientras ellos hablan de candidaturas y tratan de perpetuarse en el poder, nosotros estamos gestionando obras como las de la A012, que ya está en marcha, y seguimos gestionando la rotonda en la 9 y la A012, entre otras tantísimas obras que le dan una solución a los roldanenses, que se están haciendo y van a venir. Ahí está la diferencia: nosotros gestionamos, ellos hablan de candidaturas para atornillarse en el poder". >>Leer más: Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra activos y se sumarán otros dos