Timbúes realizó el sorteo de las 54 viviendas del Plan Hábitat

Las soluciones habitacionales están ubicadas en los barrios Islas Malvinas y Los Nogales y dos de ellas son adaptadas para personas con discapacidad

En Timbúes quedaron preadjudicadas 54 familias titulares y 108 familias suplentes, correspondientes a las primeras y segundas suplencias de cada vivienda.

La Comuna de Timbúes llevó adelante el sorteo correspondiente a las 54 viviendas del Plan Hábitat Timbúes , destinadas a familias de la localidad que se encuentran más cerca de concretar el sueño de acceder a su vivienda propia.

El acto estuvo encabezado por el presidente comunal, Antonio Fiorenza, y permitió determinar las familias preadjudicatarias titulares y suplentes de cada una de las viviendas que integran los nuevos barrios Islas Malvinas y Los Nogales.

El procedimiento se desarrolló en dos etapas. En una primera instancia, se realizó el sorteo de las dos viviendas adaptadas para personas con discapacidad , junto con sus respectivos suplentes.

Posteriormente, se efectuó el sorteo de las 52 viviendas restantes, determinando en primer lugar las familias titulares y luego los primeros y segundos suplentes correspondientes a cada unidad habitacional.

De esta manera, quedaron preadjudicadas 54 familias titulares y 108 familias suplentes, correspondientes a las primeras y segundas suplencias de cada vivienda.

Luego del sorteo

Como próximo paso, tanto los titulares como los suplentes serán convocados para presentar la documentación financiera requerida por el programa, a fin de avanzar con las distintas etapas administrativas previstas.

El sorteo representa un nuevo avance del Plan Hábitat Timbúes, una iniciativa que permitirá que 54 familias de la localidad estén cada vez más cerca de contar con un hogar propio y de comenzar una nueva etapa en los barrios Islas Malvinas y Los Nogales.

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