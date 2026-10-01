Hospital de San Lorenzo: el Club de Leones lanza una campaña por un autorrefractómetro

El Club de Leones San Lorenzo organiza una colecta entre empresarios y comerciantes de la región para comprar un autorrefractómetro con destino al Servicio de Oftalmología del Hospital Granaderos a Caballo de esta ciudad.
Los rotarios apuntan a juntar unos siete millones y medio de pesos para comprar un autorrefractómetro para el Hospital Granaderos a Caballo, de San Lorenzo
El Club de Leones San Lorenzo organiza una colecta entre empresarios y comerciantes de la región para comprar un autorrefractómetro con destino al Servicio de Oftalmología del Hospital Granaderos a Caballo de esta ciudad.
“Este equipo permitirá mejorar la atención oftalmológica, especialmente en niñas, niños y adultos mayores, y contribuirá a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad” declaró Oscar Sconfienza, el presidente del Club de Leones San Lorenzo, a La Capital.
“Necesitamos recaudar unos 7.500.000 pesos, que equivalen a 4.900 dólares, y contamos con 30 días para lograrlo” advirtió el dirigente rotario.
“Cualquier aporte, por pequeño que sea, será una gran ayuda”, abundó Sconfienza.
El alias para donaciones es el LEONES.SL, a nombre del Club de Leones de San Lorenzo, cuyo teléfono es el 341 6550943.
La iniciativa incorpora una nueva modalidad de servicio desregulado, fija requisitos para choferes y plataformas y mantiene las paradas espontáneas como exclusividad de taxis