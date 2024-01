Vecinos de La Ribera reclaman obras para no quedar "acorralados" por la cosecha gruesa

En declaraciones a El Tres TV, precisaron: "En mayo comienza la cosecha gruesa y ningún vecinos de las tres Ribera puede moverse. El que se encuentra desde el lado de Timbúes, no puede pasar hacia el norte; desde Andino el bloqueo resulta total y no se puede salir hacia ningún lado; y desde Oliveros ocurre lo mismo, ya que no se puede salir ni siquiera hacia la autopista, no puede venir una ambulancia debido al bloqueo provocado por el tránsito pesado, la inestabilidad del puente y el estado deplorable de la ruta".

Otro vecino comentó que el puente tiene una antigüedad "de 80 años y está preparado para 60 toneladas, pero el tráfico de camiones duplica esa capacidad". En eso recordó que "hace algunos años hubo una inspección, pero nadie respeta lo límites de pesaje permitidos para transitar de manera segura por ese puente".

"El tema acá es sálvense quien pueda porque para esquivar un pozo muchos camiones u otros vehículos toman a contramano y así se producen largas colas e incluso accidentes fatales en los cruces de las rutas 11 y 91, entre otros siniestros producto del mal estado de la calzada", apuntó.

Con la llegada de la gestión de Maximiliano Pullaro (Unidos para Cambiar Santa Fe), esas obras quedaron paralizadas. Desde la nueva administración de la Casa Gris argumentaron que esas obras se aprobaron y licitaron en un período no apropiado para tales fines y es por eso que hay obras que quedaron paralizadas y pendientes de revisión por la actual gestión.

CONGESTIÓN CAMIONES 3.jpg Así se circula por la ruta 91 a la altura de Villa La Ribera.

"La licitaron se hizo en un período que ya no se podía adjudicar ni licitar una obra. La ley lo impide. Por eso nosotros estamos en revisión absoluta de todos esos procesos", adujo la vicegobernadora Gisela Scaglia al portal IRE.

A través de un cartel que rezaba "No más víctimas de la cosecha", una de las manifestantes en ese cruce de rutas contestó: "Esas obras quedaron truncas y en la nada por parte del gobierno provincial, y ahora la vicegobernadora comentó que estaban revisando obras, pero nosotros no tenemos tiempo para más porque acá hay víctimas humanas; el año pasado, de hecho, repintamos una estrella amarilla (acción simbólica para recordas a las víctimas de siniestros viales) por la muerte de un niño. Tampoco sabemos quién va a controlar los accesos desde Oliveros, Maciel, Gaboto y Serodino".

"Esto es gravísimo y se esperan 17 mil camiones por día en plena cosecha gruesa. Esto dejará como resultado niños que no podrán ir a la escuela porque no pueden cruzar la calle, personas adultas que no pueden asistir a sus médicos... estaremos confinados y aislados absolutamente", reclamó.