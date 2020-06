V. G. Gálvez: piden incorporar la reserva al sistema de áreas naturales protegidas

Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, la comunidad de Villa Gobernador Gálvez concretó el anhelo de llevar a la Legislatura provincial el pedido de incorporación de la reserva natural homónima, ubicada sobre la margen sur del arroyo Saladillo, al Sistema Provincial de Areas Naturales Protegidas. La iniciativa fue elevada por el diputado provincial de esa ciudad, Esteban Lenci, quien presentó un proyecto de ley con esa finalidad que incluye entre sus objetivos garantizar la conservación, gestión y protección legal del espacio.

En ese sentido, los directivos de la Asociación Civil Amigos de la Reserva Natural Villa Gobernador Gálvez y vecinos demostraron su satisfacción por el inicio de este trámite que, esperan, en poco tiempo se convierta en ley. El espacio se creó en 1995 y 20 años después fue incluido, por un decreto del gobierno provincial, dentro de la Reserva Hídrica del Arroyo Saladillo.

Actualmente no está abierta al público, y aunque hubo distintos proyectos no se concretaron. "Hace unos años se derrumbó el acceso formal desde el camping del Parque Regional y el municipio nos pidió que no ingrese más gente", explicó el presidente de la asociación que cuida el lugar y proyecta actividades, Damián Lescano. "Estábamos reclamando que se reconstruya el acceso. Incluso se había programado el inicio de obras cuando empezó la cuarentena", agregó.

Uno de los objetivos es lograr que en el lugar se implementen visitas educativas guiadas. "Desde hace tiempo llevamos a las escuelas de la ciudad una muestra de fotos a modo de presentación para concientizar sobre la gran biodiversidad que alberga el lugar", dijo Lescano, y consideró que "es impresionante ver la cantidad de especies animales y vegetales que contiene la reserva".

"También hay que valorar los servicios ambientales que brinda. Es un pulmón verde muy grande —tiene 99 hectáreas— en medio de un sector urbanizado con importante concentración industrial", agregó.

"Tener un espacio natural mayormente cubierto por bosques, cuando en la zona prácticamente desaparecieron, es muy valioso", dijo, y sostuvo que su agrupación nació como una entidad autoconvocada en 2015 y desde principio de este año cuenta con personería jurídica como asociación civil.

"Era un lugar que no se conocía demasiado y hoy la gente sabe que la ciudad tiene allí una gran reserva ecológica", explicaron.

Por su parte, el diputado Lenci señaló que "este año encuentra a buena parte de la humanidad atravesando una pandemia cuyos impactos ya estamos sintiendo, lo que nos obliga a acelerar algunos procesos tendientes a la conservación del planeta, nuestra casa".

En este sentido, interpretó el proyecto de incorporar la reserva creada en agosto de 2018, en los terrenos constituidos por el Parque Regional que la provincia transfirió a las municipalidades de Rosario y Villa Gobernador Gálvez en 1995.

"En este espacio existe un ambiente natural con gran desarrollo de la flora y fauna de la región, con una enorme biodiversidad", detalló.

Además señaló que "conocimos una iniciativa de un concejal de Villa Gobernador Gálvez, que propone utilizar parte de los terrenos de la reserva para el emplazamiento de una institución educativa. En ocasiones anteriores ya hubo manifestaciones de actores políticos para instalar allí una guardería náutica e incluso una cancha de golf", recordó. "Estas acciones desconocen por completo la importancia de la preservación de esta área como espacio natural y biodiverso", puntualizó.

El diputado destacó la resistencia y defensa por parte de los vecinos y el fuerte compromiso de Amigos de la Reserva, que en varias oportunidades impidieron la concreción de diversas iniciativas de avances privados sobre este espacio protegido.

"Es fundamental promover las áreas naturales protegidas en la provincia. Evitar el acaparamiento privado de tierras localizadas en zonas estratégicas es prioritario", dijo,