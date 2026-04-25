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Se realiza hoy el Primer Festival por la Memoria en la Quinta de Funes

El encuentro, que había sido suspendido por lluvia, se llevará a cabo este sábado en la Quinta de Funes Sitio de Memoria, situada en la ruta 9 y Santa Fe

Miguel Pisano

Por Miguel Pisano

25 de abril 2026 · 09:30hs
La Quinta de Funes dejó de ser un lugar abandonado por el Estado y hoy es un lugar de organización

La Quinta de Funes dejó de ser un lugar abandonado por el Estado y hoy es un lugar de organización, encuentros y propuestas gracias –sobre todo– al protagonismo ciudadano.

El Primer Festival por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que se había suspendido por lluvia el 21 de marzo, se llevará a cabo este sábado desde las 16 en el Sitio de Memoria Quinta de Funes, ubicado en la ruta 9 y San José. “En torno a la conmemoración de los 50 años del golpe genocida y la dictadura cívico militar en Funes se construye futuro y ciudadanía con el Primer Festival por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que promete ser una gran jornada de participación y memoria colectiva” declaró el dirigente Lautaro D’Anna, de la Mesa Promotora Quinta de Funes, a La Capital.

A 50 años del Golpe de Estado y de la dictadura cívico militar, Funes se suma a la iniciativa nacional #50Años50Acciones con el Festival por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

D`Anna expresó que “estamos convocando a vecinos, instituciones y organizaciones de la ciudad y la región a sumarse para seguir entramando esta red solidaria y de memoria que construye un futuro diferente, profundo y que defienda nuestros derechos adquiridos”.

Rescate de la memoria

“Este Sitio de Memoria viene desarrollando muchísimas actividades, convocando desde la diversidad y con una convicción muy marcada por el reclamo de memoria, verdad y justicia. En la ciudad de Funes el lugar se hizo más conocido, nos visitaron todas las escuelas secundarias y ya consultan las escuelas primarias privadas y públicas. Durante 2025 pasaron casi cuatro mil personas por el predio” expresó el integrante de la Mesa Promotora.

El festival contará con la producción artística del músico Gonzalo Miranda y con la participación de los cantantes Juana Larraza, Matías Rodríguez, Cata Cacciani, Nico Mansilla y Valen Sagua y del ballet de la ONG “Amigos por Siempre”.

El encuentro contará con diferentes puestos de información de organizaciones como Pariendo Justicia, Documenta Baigorria o Porfiada Memoria.

Proyectarán “Memoria I”

El documental “Memoria I”, del periodista funense Sebastián Villalba, y otros materiales audiovisuales serán proyectados y se sumarán más de 20 artesanos, productores locales y artistas plásticos, que mostrarán sus trabajos.

Habrá un buffet con precios populares y los organizadores informan que quienes quieran podrán acercar pañuelos, remeras y banderas en blanco para ser intervenidos por artistas populares.

D`Anna recordó que “la Quinta de Funes dejó de ser un lugar abandonado por el Estado y hoy es un lugar de organización, encuentros y propuestas gracias –sobre todo– al protagonismo ciudadano”.

>>Leer más: La Quinta de Funes conmemora los 50 años del golpe

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“Esto está enmarcado en las más de 200 propuestas que tenemos desde el municipio para vecinas y vecinos de todas las edades. Hay talleres culturales, escuelas deportivas y cursos de capacitación en oficios en 50 puntos de la ciudad”, dijo Ricci.

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