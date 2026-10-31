Llega la gran fiesta de Halloween al Complejo Eva Perón de Granadero Baigorria Desde el municipioinvitana todas las familias de la ciudad a sumarse con sus disfraces y ganas de divertirse, en una tarde pensada para el encuentro, la convivencia y la integración comunitaria 31 de octubre 2026 · 10:00hs

La cita festiva tendrá lugar de 17 a 19 en el predio ubicado sobre la calle Los Capitanejos (entre Buenos Aires y Chacabuco).

Este sábado 31 de octubre, el Complejo Eva Perón se transformará en el escenario de una colorida y festiva tarde de Halloween organizada por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Granadero Baigorria. La jornada se presenta como una oportunidad ideal para compartir en familia y aprovechar un lugar que, gracias a los continuos trabajos de acondicionamiento y cuidado, cada día luce más lindo y recuperado para el disfrute de todos los vecinos.

La cita festiva tendrá lugar de 17 a 19 en el predio ubicado sobre la calle Los Capitanejos (entre Buenos Aires y Chacabuco). Habrá música, sorpresas, disfraces y propuestas pensadas para que chicos y grandes compartan un momento de alegría al aire libre.

Una fiesta para todos "Queremos que sea una verdadera fiesta para todos los vecinos y vecinas. Desde la Secretaría de Deportes preparamos este encuentro con la convicción de que cada fiesta es un motivo más para encontrarnos, celebrar y seguir generando comunidad. Además, es una excusa hermosa para invitar a las familias a disfrutar del Complejo Eva Perón, un lugar que con mucho trabajo cada día está más lindo", destacó la secretaria de Deportes, profesora María Laura Pagani.

Desde el Municipio se reitera la invitación a todas las familias de la ciudad a sumarse con sus disfraces y ganas de divertirse, en una tarde pensada para el encuentro, la convivencia y la integración comunitaria.