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Juventudes por la acción climática: Roldán tuvo una jornada dedicada al ambiente, el arte y la participación

Con talleres, un show artístico y la presencia de organizaciones ambientales, los estudiantes tuvieron un espacio para informarse, expresarse y proponer proyectos

7 de noviembre 2026 · 11:00hs
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Los estudiantes participaron de tres talleres en los que crearon de manera colectiva: Un taller audiovisual; un taller literario y un taller de construcción con ecobotellas.

Los estudiantes participaron de tres talleres en los que crearon de manera colectiva: Un taller audiovisual; un taller literario y un taller de construcción con ecobotellas.
Juventudes por la acción climática: Roldán tuvo una jornada dedicada al ambiente, el arte y la participación

Juventudes por la acción climática: Roldán tuvo una jornada dedicada al ambiente, el arte y la participación

Juventudes por la acción climática: Roldán tuvo una jornada dedicada al ambiente, el arte y la participación

La Municipalidad de Roldán realizó el miércoles por la mañana, en el SUM del Paseo de la Estación, la jornada “Juventudes por la Acción Climática”, dirigida a estudiantes que están terminando la escolaridad secundaria. La actividad fue organizada junto al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, y participaron jóvenes de la Escuela San José Obrero, la Eeso N° 730 y la EET N° 643.

La propuesta buscó que los chicos conozcan los principales problemas ambientales de la provincia y de la ciudad, y que descubran que desde lo cooperativo y lo colaborativo se pueden lograr cambios.

Jornada de acción climática

El equipo de la secretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Verónica Irizar, presentó el Plan Provincial de Respuesta de Acción Climática, con los principales problemas y las líneas de acción.

La jornada incluyó un show artístico a cargo de jóvenes, con breakdance, beatbox y grafiti en vivo. También se sumaron agrupaciones ambientales de la región, que contaron su trayectoria y sus experiencias: Mirko Moscat, del Taller Ecologista Rosario; Martín Periset, de Más Río Menos Basura Carcarañá; y el Club de Huella Ecológica Roldán.

Luego, los estudiantes participaron de tres talleres en los que crearon de manera colectiva: Un taller audiovisual, donde trabajaron el potencial de esa forma de comunicación; un taller literario, donde se expresaron a través de las letras; y un taller de construcción con ecobotellas, donde levantaron un laberinto que quedará como instalación temporal en las inmediaciones del SUM.

La subsecretaria de Medio Ambiente, Brenda Zaldívar, destacó el espíritu del encuentro: "Queremos que los jóvenes confíen en ellos mismos, que no tengan miedo de crear y proponer, y que se sepan libres para también criticar y expresar lo que les preocupa".

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