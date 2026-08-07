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La industria repuntó en junio pero cayó 2,2% en el primer semestre

El Indec informó un incremento de la actividad del 0,9% mensual y del 2% interanual, impulsada por alimentos y refinación de petróleo

7 de agosto 2026 · 19:29hs
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La industria mostró un repunte en junio pero acumula una caída en el primer semestre.

La industria mostró un repunte en junio pero acumula una caída en el primer semestre.

La industria tuvo una mejora en junio, tanto en términos mensuales como interanuales. Si bien se trató de uno de los mejores datos de los últimos doce meses, en el primer semestre el sector produjo 2,2% menos que en el mismo período de 2025. Los analistas observan más una dinámica de estancamiento que de rebote sostenido.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió el Indice de Producción Industrial (IPI) manufacturero para el el sexto mes del año, que subió 0,9% respecto de mayo y 2% en comparación con junio de 2025.

En la serie desestacionalizada, el nivel de producción alcanzó su segundo valor más alto del último año, solo por detrás de marzo último. Cabe remarcar que el segundo semestre del año pasado fue muy crítico para la industria nacional, en un contexto de fuerte salto en las tasas de interés, bajo consumo e incertidumbre electoral, que afectó las decisiones de las empresas.

Rubro por rubro

En cuanto a lo sectorial, la producción de alimentos y bebidas, que es la división de mayor incidencia en el IPI, arrojó un alza mensual del 1,5% y un crecimiento interanual de 6,1%. En paralelo, resaltó la performance de refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico, que presentó un avance mensual del 4,4%, e interanual del 7,1%.

Sobre este último rubro, el Indec destacó la incidencia de la elaboración de productos farmacéuticos, que registró una suba interanual de 15,6%, “debido a una mayor comercialización al mercado interno y externo de especialidades medicinales para la salud humana”.

En el otro extremo, se mantuvieron con variaciones negativas el sector de textil e indumentaria, y el automotriz. Precisamente son estas dos actividades las que explican buena parte de la caída acumulada de la producción durante el primer semestre, con “rojos” del 17,1%, y del 10,7%, respectivamente. Adicionalmente, declinó la fabricación de maquinaria y equipo, que incluye, por ejemplo, maquinaria agrícola o electrodomésticos.

El estancamiento

Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics, no ve una consolidación de la recuperación en la industria, sino más bien una tendencia al estancamiento. Entre los factores que limitan la producción subrayó al enfriamiento del crédito, el bajo nivel de inversión y la falta de una recomposición salarial. En contraposición, soslayó que el incremento en el precio real del dólar puede haber “mejorado la rentabilidad y moderado la competencia”, aunque vale recordar que en las últimas jornadas se percibió intervención oficial para evitar que el tipo de cambio oficial mayorista supere la barrera de los $ 1.500.

A mitad de semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó de “tarados” a quienes se preocupan por la situación de la industria nacional. Y dijo que entre 2011 y 2023, en períodos de protección, el sector cayó 10%.

Los empresarios del sector textil rechazaron sus expresiones. “Es un exabrupto que degrada el debate y revela un prejuicio que debe discutirse con datos”, afirmó la Fundación Pro Tejer.

El industricidio

De hecho, desmontó las cifras que exhibió Caputo, que “omitió” aclarar que la caída que denunció se concentró en las gestiones “de las que el propio declarante fue parte”. En concreto, entre 2016 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, la industria cayó 13% y perdió 4.849 empresas. En cambio, entre 2020 y 2023, gestión de Alberto Fernández, creció 19% y sumó 1.465 empresas. Desde que llegó Milei, entre 2023 y 2025, la industria se contrajo 10% y perdió 3.759 unidades productivas.

“Ni el agro, ni la minería, ni los hidrocarburos, ni el sector financiero por sí solos pueden reemplazar el trabajo formal y el nivel de desarrollo que aporta la industria”, dijo la fundación. Además, recordó que “la industria sostiene más de 1.100.000 puestos registrados” a nivel federal, frente a 330.000 del agro y 85.000 de la minería e hidrocarburos.

La Unión Industrial Argentina (UIA) se mostró tímida en la respuesta. “No voy a entrar en polémicas, pero no son declaraciones felices”, sostuvo el presidente de la central fabril, Martín Rappallini.

Más dura estuvo la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), que expresó su “enérgico rechazo” a las declaraciones del ministro, luego de que el funcionario nacional descalificara a quienes manifestaron preocupación por la situación que atraviesa la industria nacional.

La entidad sostuvo, a través de un comunicado, que los agravios y las descalificaciones no constituyen una respuesta frente a los problemas que enfrenta el aparato productivo argentino. En ese sentido, advirtió que el sector atraviesa un escenario complejo, marcado por la caída de la actividad, la pérdida de competitividad, el incremento de los costos y la incertidumbre que condiciona las inversiones y la sostenibilidad del empleo.

Por su parte, el titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, también rechazó las declaraciones de Caputo,

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