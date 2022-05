Un politólogo roldanense es el único santafesino que se capacitará en EEUU

"La globalización ya no toca el timbre, nos pateó la puerta", dijo Alan Stummvoll, de 27 años, que viajará en una semana junto a otros 20 argentinos

Alan está próximo a viajar y dijo que “nuestra realidad no es inmune a lo que sucede en el exterior”.

El programa de Jóvenes Líderes es organizado por la Comisión Fulbright en Argentina, que seleccionó a la mitad de los 40 participantes de todo el país. Los había capacitado durante una semana en la Universidad de San Andrés (Buenos Aires) para lograr acceder a la segunda instancia, que es la que se desarrollará en la Universidad de Massachusetts (UMASS), en Estados Unidos.

Lo que pasó en 2019 ya no existe

“El reencuentro con esta oportunidad que nos otorga Fulbright nos conecta con esa vieja normalidad que tanto extrañamos. Aunque la realidad en la que cursamos en 2019 ya no existe”, resaltó Stummvoll en diálogo con La Capital, a lo que agregó: “La globalización ya no toca timbre, nos pateó la puerta. Hace tiempo que nuestra realidad no es inmune a lo que sucede en el exterior, pero la pandemia nos dio un shock de sentido: el mundo llega a la cotidianidad”.

A sus 27 años, Stummvoll es licenciado en Ciencias Políticas, título estudiado en la Universidad Nacional de Rosario( UNR), consultor coequiper de Lucio Guberman y docente titular en la cátedra de Comunicación Política de la Universidad Abierta Interamericana (UAI)

El referente santafesino estará viajando en breve con la delegación de 20 argentinos para asistir a la segunda instancia que se desarrollará del 29 de mayo al 19 de junio, y cuyo dictado se realizará en inglés.

“Es un programa corto e intensivo, con el que vamos a incorporar herramientas innovadoras para quienes trabajamos en el ámbito de la comunicación política y de los procesos de políticas públicas. Además, nos permitirá abrir puertas para aplicar a futuras maestrías”, agregó el politólogo.

Sobre la posibilidad de aprovechar las becas y las oportunidades para estudiar en el exterior, el roldanense agregó que “el Gran Rosario tiene un potencial enorme, cadenas de valor que van desde los distintos niveles de la educación pública y la académica hasta los institutos de idiomas. Sin dudas, tener esta oportunidad, es resultado del esfuerzo y del acompañamiento de mi familia, amigos, colegas y docentes, quienes siempre me bancan para seguir dando lo mejor”.

Programa Jóvenes Líderes 2022

Para la edición 2022 hay que inscribirse ingresando a la web de Fulbright Argentina o poniéndose en contacto por Instagram con US Alumni Group de Rosario. Las solicitudes para aplicar a la primera etapa serán recibidas hasta el próximo 11 de julio. En la última década, esta compañía otorgó más de 500 becas de Máster y Doctorado a jóvenes graduados de diversas disciplinas.