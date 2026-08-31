Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado

La Municipalidad desalojó el bar La Bussola, donde había unas 40 personas. Allí detectaron problemas de seguridad e higiene

El after dejó de funcionar este domingo al mediodía en Vera Mujica al 200 bis.

La Secretaría de Control y Convivencia confirmó este lunes la clausura de un after por reclamos de vecinos de la zona norte . Las denuncias apuntaron contra una pizzería de barrio Refinería que estuvo funcionando hasta el mediodía a pesar de que no había autorización municipal.

El procedimiento se llevó a cabo el último domingo en uno de los locales de La Bussola . Los agentes llegaron al lugar cuando todavía había decenas de personas reunidas en Vera Mujica al 200 bis .

Además del uso irregular del inmueble, las autoridades expresaron su preocupación por las pésimas condiciones de higiene y seguridad . Frente a este escenario, el procedimiento también apuntó a proteger a quienes habían ido a la fiesta, aunque no estuviera habilitada.

El despliegue de la Dirección de Proximidad de la Secretaría de Control fue la respuesta a las denuncias de varios vecinos. De acuerdo a estos testimonios, el ruido del after podía escucharse a una cuadra de distancia del bar ubicado entre las calles Arenales y Junín.

Foto: Secretaría de Control y Convivencia de Rosario.

Cuando fueron a revisar el local, los inspectores advirtieron irregularidades graves en materia de seguridad. Adentro había cables descubiertos que colgaban sobre las paredes y tableros sin tapa, entre otras fallas.

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En primer lugar, la Municipalidad desalojó el comercio gastronómico para abordar la situación. Unas 40 personas se retiraron sin mayores inconvenientes cuando ya había transcurrido toda la mañana.

Foto: Secretaría de Control y Convivencia de Rosario.

Después del operativo, el Tribunal de Faltas de Rosario deberá expedirse sobre el acta de infracción y aplicar las sanciones correspondientes. Previamente debe comparecer el propietario del negocio clausurado. Mientras tanto, el secretario de Control y Convivencia de Rosario, Diego Herrera, afirmó: "Seguiremos actuando con inmediatez y firmeza ante este tipo de situaciones que son inadmisibles, ya que alteran la convivencia y representan un enorme riesgo para las personas que estaban en el lugar".