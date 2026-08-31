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Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado

La Municipalidad desalojó el bar La Bussola, donde había unas 40 personas. Allí detectaron problemas de seguridad e higiene

31 de agosto 2026 · 12:17hs
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El after dejó de funcionar este domingo al mediodía en Vera Mujica al 200 bis.

Foto: Secretaría de Control y Convivencia de Rosario.

El after dejó de funcionar este domingo al mediodía en Vera Mujica al 200 bis.

La Secretaría de Control y Convivencia confirmó este lunes la clausura de un after por reclamos de vecinos de la zona norte. Las denuncias apuntaron contra una pizzería de barrio Refinería que estuvo funcionando hasta el mediodía a pesar de que no había autorización municipal.

El procedimiento se llevó a cabo el último domingo en uno de los locales de La Bussola. Los agentes llegaron al lugar cuando todavía había decenas de personas reunidas en Vera Mujica al 200 bis.

Además del uso irregular del inmueble, las autoridades expresaron su preocupación por las pésimas condiciones de higiene y seguridad. Frente a este escenario, el procedimiento también apuntó a proteger a quienes habían ido a la fiesta, aunque no estuviera habilitada.

Un after activo hasta el mediodía en Refinería

El despliegue de la Dirección de Proximidad de la Secretaría de Control fue la respuesta a las denuncias de varios vecinos. De acuerdo a estos testimonios, el ruido del after podía escucharse a una cuadra de distancia del bar ubicado entre las calles Arenales y Junín.

Cuando fueron a revisar el local, los inspectores advirtieron irregularidades graves en materia de seguridad. Adentro había cables descubiertos que colgaban sobre las paredes y tableros sin tapa, entre otras fallas.

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En primer lugar, la Municipalidad desalojó el comercio gastronómico para abordar la situación. Unas 40 personas se retiraron sin mayores inconvenientes cuando ya había transcurrido toda la mañana.

Después del operativo, el Tribunal de Faltas de Rosario deberá expedirse sobre el acta de infracción y aplicar las sanciones correspondientes. Previamente debe comparecer el propietario del negocio clausurado. Mientras tanto, el secretario de Control y Convivencia de Rosario, Diego Herrera, afirmó: "Seguiremos actuando con inmediatez y firmeza ante este tipo de situaciones que son inadmisibles, ya que alteran la convivencia y representan un enorme riesgo para las personas que estaban en el lugar".

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