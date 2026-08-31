Dos controles de alcoholemia en Roldán dieron positivo con valores de hasta cuatro veces el límite permitido

Uno de los conductores, que viajaba a bordo de una moto se dio a la fuga pero luego fue interceptado por la Policía

Tras los controles, a los conductores que dieron positivo se les retiró el vehículo y la licencia de conducir.

Personal de la Guardia Urbana Roldán (GUR) detectó durante una serie de controles preventivos, dos casos de alcoholemia positiva en distintos puntos de la ciudad.

El primer procedimiento se inició tras un aviso del Centro de Monitoreo por una motocicleta caída sobre la calzada, en la intersección de avenida San Martín y Antártida Argentina. Al arribar al lugar, los efectivos dialogaron con el conductor, quien no presentaba lesiones, aunque se fugó en aparente estado de ebriedad.

Ante esta situación, se dio aviso a la Policía de la provincia, cuyo personal logró interceptar al conductor en la intersección de Urquiza y Catamarca. Al realizarle el test de alcoholemia, vieron que arrojó un resultado de 2,22 g/l, cuatro veces y media por encima de lo permitido , por lo que se procedió a la retención de la licencia de conducir y a la remisión del vehículo al corralón municipal.

El segundo procedimiento se desarrolló cuando personal de la GUR detectó un vehículo mal estacionado en la intersección de Catamarca y Amenábar. Durante el control de la documentación correspondiente, se percibió aliento etílico en el conductor, por lo que s e le realizaron las pruebas de alcoholemia correspondientes, que arrojaron un resultado positivo de 1,69 g/l, tres veces y media por encima de lo permitido . En este caso también se procedió a la remisión del vehículo y a la retención de la licencia de conducir.

Los controles y la importancia de prevenir

En otro ámbito, personal policial, junto con imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo de la ciudad de Roldán, logró esclarecer un hecho de robo ocurrido en la madrugada de este viernes en un local comercial ubicado en la intersección de Sarmiento y Urquiza.

A partir del seguimiento realizado por el sistema de videovigilancia local, se logró identificar a dos hombres que habrían sido los autores del hecho, tras dañar la vidriera del comercio y sustraer varios celulares que se encontraban exhibidos. El monitoreo permitió reconstruir el recorrido de los sospechosos por distintos puntos de la ciudad hasta ubicar la vivienda a la que se habrían dirigido tras el hecho.

Con esta información, personal policial se constituyó en el lugar y procedió a la identificación de los sospechosos. Ambos fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia.