La Capital | Información General | Ansés

Cronograma de Ansés : cuáles son las fechas de pago en septiembre

El organismo dio a conocer los aumentos y fechas de pago para el noveno mes del año. Toda la información relevante, en esta nota

1 de septiembre 2026 · 17:02hs
Google Seguir a La Capital en Google
Anses anunció el aumento y fechas de pago para septiembre en las distintas prestaciones

Anses anunció el aumento y fechas de pago para septiembre en las distintas prestaciones

Con el octavo mes del año ya llegando a su final, muchas personas comienzan a preguntarse cuánto cobrarán en septiembre y qué día específico encontrarán en sus cuentas los pagos por parte de Ansés. Afortunadamente, el organismo se encargó de difundir toda la información pertinente al pago de haberes y prestaciones, para que los beneficiarios puedan organizar sus finanzas.

En primer lugar, es importante saber que los jubilados y pensionados recibirán este mes un incremento del 2,1%, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio de 2026, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así, el haber mínimo para los jubilados pasará de los $419.775,93 de agosto a los $428.591,22 en septiembre, sin contar el bono de 70.000 pesos que se otorga a las jubilaciones mínimas. Sostenido sin modificaciones, el bono hará que la jubilación mínima total llegue a $498.591 en septiembre. Cabe recordar que quienes cobren haberes superiores a la mínima pero inferiores al piso de $498.591 recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar ese monto total.

En cuanto a las demás prestaciones de Ansés, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) registrará un haber de $342.890 como base, que con el bono llegará a $412.890, mientras que la PNC por Invalidez y Vejez ubicará su haber base en $300.043, totalizando $370.043 con el refuerzo. Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzará los $156.313 por hijo. Mientras tanto, la Asignación por hijo con discapacidad llegará a $508.825.

>>Leer más: Cuánto paga Ansés a quienes se casan y quiénes pueden acceder al beneficio

Cronograma de pagos de Ansés para septiembre

Los pagos de Anses se organizan en función del último número del documento de los beneficiarios.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 14 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

>>Leer más: Ansés: cómo activar el descuento en la Sube para jubilados

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre

Asignación Universal por Hijo (AUH):

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 14 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Noticias relacionadas
En agosto, un grupo de beneficiarios puede cobrar una ayuda económica por parte de Anses

Ansés entrega más de $370 mil a un grupo de beneficiarios: quiénes son

Los analistas indicaron que el stock de créditos hipotecarios en Argentina representa apenas el 2% del PBI, mientras que en otros países como Chile llega hasta el 27%.

Fondos de Ansés para créditos hipotecarios: analistas ven un alivio acotado frente al déficit habitacional

Los jubilados pueden acceder a un descuento de Anses para viajar en transporte urbano

Ansés: cómo activar el descuento en la Sube para jubilados

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas sobre los créditos hipotecarios

Créditos hipotecarios: usarán fondos de Ansés para destrabar los préstamos

Ver comentarios

Las más leídas

El servidor de una empresa líder rosarina está caído y hay cientos de clientes afectados

El servidor de una empresa líder rosarina está caído y hay cientos de clientes afectados

El gobierno de Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

El gobierno de Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza

Peligro al volante de un BMW: arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Peligro al volante de un BMW: arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Lo último

La UNR reconoció a Constantino Razzetti, asesinado por la Triple A: Rompe 53 años de silencio

La UNR reconoció a Constantino Razzetti, asesinado por la Triple A: "Rompe 53 años de silencio"

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles

El clásico ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

El clásico ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

Aumentó la tarifa del gas en Santa Fe y crece la alerta por la quita de subsidios de Zona Fría

Desde este martes rige un nuevo cuadro tarifario para los usuarios de Litoral Gas. En paralelo, el proyecto que recorta el régimen de subsidios por Zona Fría ya tiene media sanción en Diputados y espera su turno en el Senado.

Aumentó la tarifa del gas en Santa Fe y crece la alerta por la quita de subsidios de Zona Fría
Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario
La Ciudad

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

Docentes de la UNR anunciaron un paro de 24 horas para este miércoles
La Ciudad

Docentes de la UNR anunciaron un paro de 24 horas para este miércoles

Un patrullero aceleró, perdió el control y terminó adentro de un hospital santafesino: cuatro heridos
La Región

Un patrullero aceleró, perdió el control y terminó adentro de un hospital santafesino: cuatro heridos

Las Malvinas seguirán siendo británicas: Reino Unido no cede y ratificó su postura tras los dichos de Trump
Política

"Las Malvinas seguirán siendo británicas": Reino Unido no cede y ratificó su postura tras los dichos de Trump

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos tras allanamientos en la zona noroeste de Rosario
Policiales

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos tras allanamientos en la zona noroeste de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El servidor de una empresa líder rosarina está caído y hay cientos de clientes afectados

El servidor de una empresa líder rosarina está caído y hay cientos de clientes afectados

El gobierno de Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

El gobierno de Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza

Peligro al volante de un BMW: arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Peligro al volante de un BMW: arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Oferta millonaria: River va a la carga por un ex-Newells que jugó el Mundial

Oferta millonaria: River va a la carga por un ex-Newell's que jugó el Mundial

Ovación
Supercopa Internacional: Central enfrenta a Estudiantes con estadio, día y horario confirmados
Ovación

Supercopa Internacional: Central enfrenta a Estudiantes con estadio, día y horario confirmados

Supercopa Internacional: Central enfrenta a Estudiantes con estadio, día y horario confirmados

Supercopa Internacional: Central enfrenta a Estudiantes con estadio, día y horario confirmados

Tenis: los jugadores de la FST tuvieron otra destacada actuación en el Nacional de Menores de Córdoba

Tenis: los jugadores de la FST tuvieron otra destacada actuación en el Nacional de Menores de Córdoba

La decisión de Julián Álvarez con Atlético de Madrid tras la dramática novela de su salida

La decisión de Julián Álvarez con Atlético de Madrid tras la dramática novela de su salida

Policiales
Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos tras allanamientos en la zona noroeste de Rosario
Policiales

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos tras allanamientos en la zona noroeste de Rosario

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª: ¿por qué fue la protesta?

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª: ¿por qué fue la protesta?

La comisaría 5ª amaneció bajo alerta por un incendio en el marco de una supuesta protesta

La comisaría 5ª amaneció bajo alerta por un incendio en el marco de una supuesta protesta

La Ciudad
Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles
La Ciudad

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles

Aumentó la tarifa del gas en Santa Fe y crece la alerta por la quita de subsidios de Zona Fría

Aumentó la tarifa del gas en Santa Fe y crece la alerta por la quita de subsidios de Zona Fría

Emprendedores en acción: vuelve Experiencia Endeavor a Rosario

Emprendedores en acción: vuelve Experiencia Endeavor a Rosario

Docentes de la UNR anunciaron un paro de 24 horas para este miércoles

Docentes de la UNR anunciaron un paro de 24 horas para este miércoles

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza
Ovación

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza

Donación de órganos: dos operativos en hospitales públicos y un corazón para un adolescente en emergencia
La Ciudad

Donación de órganos: dos operativos en hospitales públicos y un corazón para un adolescente en emergencia

El recambio generacional en el campo: cuándo empezar a preparar a la próxima generación

Por Patricia Martino
Agro

El recambio generacional en el campo: cuándo empezar a preparar a la próxima generación

Juegos Suramericanos: más de 163 mil estudiantes santafesinos asistirán a las competencias
La Ciudad

Juegos Suramericanos: más de 163 mil estudiantes santafesinos asistirán a las competencias

Dos rosarinos condenados por distribuir material de explotación sexual infantil
Policiales

Dos rosarinos condenados por distribuir material de explotación sexual infantil

Cuidar, acompañar y construir comunidad: se inauguró Casa Grande
La Ciudad

Cuidar, acompañar y construir comunidad: se inauguró Casa Grande

El tiempo en Rosario: martes con neblina y un poco de sol por la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con neblina y un poco de sol por la tarde

Cien empleos perdidos: Pampa Energía cerró en Puerto San Martín
Economía

Cien empleos perdidos: Pampa Energía cerró en Puerto San Martín

Por primera vez, EEUU podría revisar su postura en la soberanía de Malvinas
Política

Por primera vez, EEUU podría revisar su postura en la soberanía de Malvinas

La fortuna de Caputo creció 65 % y el 95 % de sus depósitos está en el exterior
Política

La fortuna de Caputo creció 65 % y el 95 % de sus depósitos está en el exterior

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas vacaciones de 9 días
Información General

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas "vacaciones" de 9 días

Puesteros a los tiros por la venta de frutillas en una ruta santafesina: tres heridos
La Región

Puesteros a los tiros por la venta de frutillas en una ruta santafesina: tres heridos

Rosarina: Central manda en la Zona Campeonato del círculo superior

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: Central manda en la Zona Campeonato del círculo superior

Denunciaron penalmente a Javier Milei por su discurso en el colegio ORT
Política

Denunciaron penalmente a Javier Milei por su discurso en el colegio ORT

Santa Fe Business Forum arrancó con más de 900 reuniones comerciales
Economía

Santa Fe Business Forum arrancó con más de 900 reuniones comerciales

Expo Carreras UNR 2026: tres días para conocer qué estudiar, hacer test vocacionales y consultar por becas
La Ciudad

Expo Carreras UNR 2026: tres días para conocer qué estudiar, hacer test vocacionales y consultar por becas

El director de una escuela de Nepal salvó la vida de 900 alumnos
Información General

El director de una escuela de Nepal salvó la vida de 900 alumnos

El brote de ébola sigue fuera de control: Congo suma 6.000 casos y 3.000 muertos
Información General

El brote de ébola sigue fuera de control: Congo suma 6.000 casos y 3.000 muertos

Expreso Brío: la Justicia abrió el concurso de acreedores
Economía

Expreso Brío: la Justicia abrió el concurso de acreedores

Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado
La Ciudad

Armaron un after en una pizzería de barrio Refinería y el local quedó clausurado