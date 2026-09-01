Cronograma de Ansés : cuáles son las fechas de pago en septiembre El organismo dio a conocer los aumentos y fechas de pago para el noveno mes del año. Toda la información relevante, en esta nota 1 de septiembre 2026 · 17:02hs

Anses anunció el aumento y fechas de pago para septiembre en las distintas prestaciones

Con el octavo mes del año ya llegando a su final, muchas personas comienzan a preguntarse cuánto cobrarán en septiembre y qué día específico encontrarán en sus cuentas los pagos por parte de Ansés. Afortunadamente, el organismo se encargó de difundir toda la información pertinente al pago de haberes y prestaciones, para que los beneficiarios puedan organizar sus finanzas.

En primer lugar, es importante saber que los jubilados y pensionados recibirán este mes un incremento del 2,1%, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio de 2026, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así, el haber mínimo para los jubilados pasará de los $419.775,93 de agosto a los $428.591,22 en septiembre, sin contar el bono de 70.000 pesos que se otorga a las jubilaciones mínimas. Sostenido sin modificaciones, el bono hará que la jubilación mínima total llegue a $498.591 en septiembre. Cabe recordar que quienes cobren haberes superiores a la mínima pero inferiores al piso de $498.591 recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar ese monto total.

En cuanto a las demás prestaciones de Ansés, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) registrará un haber de $342.890 como base, que con el bono llegará a $412.890, mientras que la PNC por Invalidez y Vejez ubicará su haber base en $300.043, totalizando $370.043 con el refuerzo. Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzará los $156.313 por hijo. Mientras tanto, la Asignación por hijo con discapacidad llegará a $508.825.

>>Leer más: Cuánto paga Ansés a quienes se casan y quiénes pueden acceder al beneficio Cronograma de pagos de Ansés para septiembre Los pagos de Anses se organizan en función del último número del documento de los beneficiarios. Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 8 de septiembre

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DNI terminados en 9: 21 de septiembre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

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DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre >>Leer más: Ansés: cómo activar el descuento en la Sube para jubilados Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

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DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 0: 8 de septiembre

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