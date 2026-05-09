Central y Malcorra: el reencuentro fortuito y decisivo con el ídolo que merece la última ovación

Central juega el domingo con Independiente. Malcorra volverá a pisar el Gigante, un bicampeón que salió por la puerta de atrás y será recibido con afecto

Esta vez estará en la vereda de enfrente de Central, pero eso no impedirá la ovación de todo el pueblo auriazul para un campeón con todas las letras como Nacho Malcorra.

Central e Independiente jugarán el domingo, a las 15, un partido a todo o nada en Arroyito. Sólo hay un pasaje a los cuartos de final del torneo Apertura y será para los canallas o los diablos rojos. Y entre todo lo que hay en juego, se destaca un hecho que no pasará desapercibido para la multitud que colmará el estadio auriazul. Es que volverá a pisar el Gigante, Ignacio Malcorra, uno de los últimos ídolos canallas, que se terminó yendo por la puerta de atrás y aunque ahora luzca la camiseta roja podrá ser despedido con honores por los hinchas que tanto quieren a ese número diez bicampeón que dejó una huella imborrable en Central.

Por esas casualidades del destino, la última vez que jugaron Central e Independiente fue 15 de noviembre de 2025. Fue en Avellaneda, perdió Central 1 a 0 por el gol del paraguayo Gabriel Avalos y luego del partido Malcorra vio la tarjeta roja por un contrapunto con un rival.

Esa expulsión privó al jugador de estar presente en el duelo de los octavos de final del último Clausura, donde en el Gigante de Arroyito, Estudiantes eliminó al equipo que por entonces dirigía Ariel Holan.

La última foto de Malcorra en Central

Por eso la última foto de Malcorra en Central fue ante el Rojo en Avellaneda en esa noche que terminó siendo expulsado en el que sería su último partido con la casaca canalla. Entonces no pudo despedirse como se merecía de los hinchas en el Gigante. Su contrato expiró, no hubo renovación y emigró a Independiente.

Fue el propio Malcorra quien el pasado 5 de enero de este año confirmó su salida de Central, luego de tres años y medio en la entidad de Arroyito, donde llegó a ser ídolo en especial por goles importantes en los clásicos. Lo hizo con un emotivo mensaje para los hinchas, luego de no llegar a un acuerdo por la renovación de su contrato, que finalizó el 31 de diciembre de 2025.

“Hoy es un día muy triste, donde me toca despedirme de todos ustedes que me hicieron muy feliz dentro y fuera de la cancha. Me despido con mucha tristeza, me hubiera encantado despedirme de otra manera, dentro del Gigante de Arroyito como nos conocimos”, posteó ese día en una historia de Instagram.

Leer más: Quinteros, DT de Independiente: "A Central podemos hacerle daño, pero también nos puede lastimar"

"La hinchada más loca y hermosa"

El diez bicampeón con Central, además expresó sobre el club que tiene “la hinchada más loca y hermosa del país. Entrar al Gigante cada fin de semana, verlo explotado, que te hacía jugar con la piel de gallina no tiene precio. Son recuerdos que nunca voy a olvidar. Con mi señora y mis hijos nos vamos con el corazón encanallado”.

Malcorra anotó el recordado gol de tiro libre frente a Newell’s para ganar el clásico y comenzar la remontada que terminaría en el campeonato de la Copa de la Liga 2023 con Miguel Ángel Russo como DT. Luego también facturó en el Coloso del Parque.

“Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo cada partido y de dejar a Central bien arriba como tiene que ser, con dos campeonatos y todos los clásicos ganados”, enfatizó, antes de cerrar: “Los voy a extrañar mucho guerreros, y los alentaré de donde esté. Gracias por dejarme ser parte de su hermosa historia”.

Un gran afecto mutuo

Lo concreto es que Central e Independiente vuelven a verse, ahora en un partido decisivo, pero también cruzarán sus miradas los hinchas canallas y Nacho Malcorra, para regalarse la despedida mutua que se deben y dispensarse el gran afecto recíproco que se fue alimentando con títulos y goles inolvidables.

Ese diez que pisa la pelota, de corte de pelo rolinga, que siempre encuentra el pase imposible y que tiene una zurda prodigiosa para complicar a los arqueros, estará de nuevo en un Gigante que seguramente lo abrazará para decirle gracias y hasta siempre. Esta vez estará en la vereda de enfrente, pero eso no impedirá la ovación de todo el pueblo auriazul para un campeón con todas las letras como es Nacho Malcorra.