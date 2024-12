Tras dos muertes, el intendente de Puerto San Martín insistió en pedir mejoras en la ruta 11

“El mal estado de la ruta 11 nos preocupa enormemente. Por ese tema venimos reclamando desde hace mucho tiempo. La semana pasada, los colectivos de la línea que pasa por allí no paraba, porque las banquinas estaban destrozadas por los camiones. La ruta está intransitable . Fuera cual fuera el motivo del accidente, la realidad es que la traza no está en buenas condiciones en un área industrial que le aporta al país divisas importante. Por estos puertos se va el 70 por ciento de la producción del país”, subrayó De Grandis.

En declaraciones a LT8, el mandatario de Puerto San Martín aseguró que el estado de la ruta 11 “se llevó las vidas de dos jóvenes". Y cargó: "Eso no podemos permitirlo. Nosotros estamos luchando, independientemente de lo que haga la Provincia, para que nos cedan el mantenimiento. No tenemos problemas de hacernos cargo de mantener los 4 kilómetros que tiene la ruta en nuestra ciudad, pero no podemos meternos porque depende de Nación”.

dos muertos en Puerto S Martín.jpg Bomberos Voluntarios de San Lorenzo y personal de salud en el lugar donde ocurrió anoche el trágico siniestro vial Foto: Bomberos Voluntarios de San Lorenzo.

“Nosotros cobramos una tasa a camiones con la que mantenemos 47 kilómetros de caminos. Los camiones siempre rompen los pavimentos, independientemente de los inconvenientes con la polución, el polvillo que levantan, los ratones que se acercan por el cereal que derraman. Nosotros asumimos ese mantenimiento y no tenemos problemas de agregar 4 kilómetros más de la ruta 11 por donde pasan todos los camiones, entre los límites entre Tambúes y San Lorenzo. Son 3.997 metros lineales de ruta que podemos arreglar nosotros”, destacó el intendente.

De Grandis dijo que “anoche perdieron la vida dos personas jóvenes, quizás por falta de buena iluminación, la ruta está rota. Ayer hubo un movimiento infernal de cámaras de televisión cubrir la detención de tres perejiles y ninguna por los dos jóvenes que murieron en la ruta. A Timbúes y Puerto entran millones de camiones y no hay nada de seguridad”.