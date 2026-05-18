Las banderas de 54 localidades, fueron protagonistas en una muestra cultural en Timbúes

La propuesta "Abanderados" es impulsada desde el Ente Cultural Santafesino para fomentar las identidades locales y el intercambio

Desde el gobierno comunal de Timbúes destacaron la importancia de generar este tipo de espacios de encuentro para que niños, niñas y jóvenes puedan acercarse a la historia, los símbolos y las tradiciones que forman parte del patrimonio colectivo de las comunidades santafesinas y cordobesas.

En una jornada marcada por la cultura, la identidad y el intercambio educativo , se desarrolló en el Club Sarmiento de Timbúes la muestra “Abanderados” , una propuesta impulsada por el Ente Cultural Santafesino que reúne banderas de localidades adheridas al espacio cultural.

La exposición contó con la presencia de 54 banderas de distintas localidades de la provincia de Santa Fe, a las que se sumaron cuatro banderas de la provincia de Córdoba , tras la reciente incorporación del Ente Cultural Cordobés a esta iniciativa que promueve el fortalecimiento de la identidad local y provincial.

La actividad se llevó adelante en turno mañana y tarde, con la participación de estudiantes de las escuelas de la localidad , quienes recorrieron la muestra y conocieron el valor simbólico e histórico de cada insignia representativa de las comunidades participantes.

La propuesta busca revalorizar el sentido de pertenencia, el intercambio cultural entre localidades y el reconocimiento de las identidades que conforman el entramado social y cultural.

Desde el gobierno comunal de Timbúes destacaron la importancia de generar este tipo de espacios de encuentro para que niños, niñas y jóvenes puedan acercarse a la historia, los símbolos y las tradiciones que forman parte del patrimonio colectivo de las comunidades santafesinas y cordobesas.

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