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Timbúes realizó actividades por el Octubre rosa y planifica una jornada interdisciplinaria de salud infantil

El lunes tuvieron lugar las propuestas de difusión, concientización y prevención del cáncer de mama. El 31 de octubre, será el turno de hablar sobre la salud de los más pequeños

23 de octubre 2026 · 11:19hs
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Octubre Rosa recuerda que la información

Octubre Rosa recuerda que la información, los controles periódicos y la detección temprana son fundamentales para cuidar la vida.
Timbúes realizó actividades por el Octubre rosa y planifica una jornada interdisciplinaria de salud infantil

Timbúes realizó actividades por el Octubre rosa y planifica una jornada interdisciplinaria de salud infantil

Timbúes realizó actividades por el Octubre rosa y planifica una jornada interdisciplinaria de salud infantil

En el marco de Octubre Rosa, este lunes se llevó adelante en Timbúes una jornada de concientización y prevención del cáncer de mama, con actividades destinadas a promover el cuidado de la salud y la importancia de los controles médicos. La propuesta comenzó en la Plaza del Carmen, donde vecinas se reunieron para participar de una caminata, charlas informativas y distintas actividades recreativas.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue el testimonio de Juanita, una vecina timbuense que compartió su experiencia. Además, la médica especialista en diagnóstico por imágenes, con orientación en mama, Carina Argarañaz, brindó información sobre la prevención, la detección temprana y la importancia de realizarse los controles correspondientes.

Octubre rosa a pleno

La jornada también tuvo espacio para la actividad física y la alegría, con propuestas de zumba, body combat y samba no pé, que convocaron a los participantes y acompañaron el mensaje de concientización sobre el cáncer de mama.

La jornada contó con la presencia de miembros de la comisión comunal, la Secretaria de Salud y diferentes áreas de gobierno, quienes acompañaron esta iniciativa de concientización y promoción de la salud de las mujeres.

Por último, la secretaria de Salud, Silvia Yus, destacó el acompañamiento del presidente comunal, Antonio Fiorenza, y el compromiso de la gestión con la salud pública y el bienestar de las mujeres de Timbúes.

Mamógrafo disponible

En este sentido, afirmó: “Tenemos mamógrafo propio que está a disposición, tenemos obstetra, ginecólogo y tocoginecólogo. Queremos contarles que nuestro presidente comunal no escatima en invertir en el centro de salud y en salud pública. Nos ha permitido comprar un colposcopio para que todas podamos hacernos biopsias y diagnosticar un cáncer de útero temprano y curarnos, como también tiene cura el cáncer de mama si se detecta a tiempo y nos hacemos todos los controles. También va a estar a disposición de todas las mujeres timbuenses esta tecnología”, expresó Yus.

Octubre Rosa recuerda que la información, los controles periódicos y la detección temprana son fundamentales para cuidar la vida.

Cuidando desde el nacimiento

El próximo 31 de octubre de 10 a 12.30, se llevará a cabo en el Centro Cultural Comunal de Timbúes la Jornada Interdisciplinaria para la Salud Infantil, bajo el lema “Cuidando desde el Nacimiento, diálogos entre Salud y Educación”. La propuesta busca promover la salud infantil desde una construcción interdisciplinaria e intersectorial de la atención y los cuidados integrales del recién nacido y su familia, desde el nacimiento hasta el ciclo de Educación Inicial.

Entre los objetivos de la jornada se encuentra brindar conocimientos interdisciplinarios a profesionales de la salud y la educación del nivel inicial, agentes sociocomunitarios y estudiantes de carreras afines, desde una visión integral del desarrollo infantil temprano. Asimismo, se propone optimizar las prácticas humanizadas como principio central en la atención de la salud integral del bebé y su familia, desde la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) hasta las etapas maternal y preescolar.

Temas que se abordarán

El programa preliminar contará con distintas presentaciones y ejes temáticos vinculados al cuidado y desarrollo de la primera infancia. La médica Lidia Giúdici expondrá sobre “Aprender jugando: desde la Ucin (Unidad de Cuidados Intensivos) al seguimiento”, mientras que el médico Alejandro Maccarrone abordará la humanización de las prácticas que transforman el cuidado en la Ucin. Por su parte, el licenciado en enfermería Gabriel Riquelme hablará sobre el alta de los bebés prematuros y la educación familiar frente a las dudas y los miedos.

También formarán parte de las exposiciones la psicóloga Gabriela Ana Pereyra, con una propuesta sobre las travesías humanizantes en un contexto deshumanizado; la psicopedagoga Noelia Trost, quien abordará los desafíos, las singularidades y las oportunidades en la primera infancia; Graciela Bassi, con el eje puesto en los vínculos tempranos, la salud mental perinatal, la musicalidad y el sostén afectivo. Además, se compartirá una experiencia familiar vinculada a la Ucin.

La jornada está destinada a profesionales de la salud y la educación de la primera infancia, agentes sociocomunitarios y estudiantes de carreras afines. A través del intercambio de conocimientos y experiencias, la iniciativa busca fortalecer el trabajo conjunto entre salud y educación para favorecer una atención integral, respetuosa y humanizada desde el nacimiento.

La actividad es sin inscripción previa. Se ruega puntualidad.

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