La Capital | La Región | Granadero Baigorria

Granadero Baigorria: El laboratorio de poesía reunió a jóvenes bajo la propuesta "Un futuro inquietante"

Durante el primer taller, los participantes disfrutaron de un espacio de encuentro, reflexión y creación colectiva, en el que se hizo especial hincapié en la escucha activa de los jóvenes

22 de octubre 2026 · 16:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Tras el éxito del primer taller

Tras el éxito del primer taller, la propuesta se prepara para su segundo y último encuentro que se realizará este viernes de 14 a 16.30 donde se realizará la producción de materiales.
Granadero Baigorria: El laboratorio de poesía reunió a jóvenes bajo la propuesta Un futuro inquietante

Con amplia convocatoria y una participación sumamente activa por parte de las juventudes locales, se llevó a cabo el primer encuentro del laboratorio de poesía, experimentación y edición colectiva “Un futuro Inquietante”, desarrollado por la Biblioteca Popular Municipal en asociación con Perfeito Ediciones.

Un dato destacado de esta primera jornada fue que una gran cantidad de adolescentes conocieron la biblioteca por primera vez, evidenciando cómo la institución se ha renovado y adaptado para generar propuestas innovadoras, abiertas y atractivas pensadas específicamente para las nuevas generaciones.

Laboratorio de poesía

Durante el taller, los participantes disfrutaron de un espacio de encuentro, reflexión y creación colectiva, en el que se hizo especial hincapié en la escucha activa de los jóvenes. Para ello, se trabajó a partir de las palabras, preguntas y miradas sobre el futuro recolectadas previamente en los dispositivos de escucha desplegados en las escuelas secundarias.

Al respecto, el intendente Adrián Maglia remarcó el valor de esta transformación y el protagonismo juvenil: “Ver a tantos jóvenes reunidos creando, muchos de ellos pisando la biblioteca por primera vez, nos confirma que este espacio se ha renovado profundamente con propuestas creativas. Sus voces e inquietudes importan y deben ocupar el espacio público. Desde el municipio nos gratifica enormemente brindar estas herramientas gratuitas para que expresen todo su potencial.”

El espíritu del laboratorio busca justamente garantizar esa participación activa de las juventudes, reconociendo que tienen mucho para decir y que merecen espacios donde ser escuchados.

Segundo encuentro

Tras el éxito del primer taller, la propuesta se prepara para su segundo y último encuentro que se realizará este viernes de 14 a 16.30 donde se realizará la producción de materiales.

Entre los contenidos se trabajará la experiencia de publicación y edición colectiva para darle forma a las producciones escritas y convertirlas en fanzines e intervenciones callejeras. El objetivo principal de este nuevo encuentro es que la voz y las expresiones de los chicos trasciendan el espacio del taller y se plasmen directamente en la ciudad, haciendo visible su mirada e impacto en la comunidad.

>>Leer más: Granadero Baigorria: El Complejo Eva Perón comenzó a transformar notablemente su fisonomía y estado general

Noticias relacionadas
El municipio reafirma su compromiso de seguir recuperando y poniendo en valor los pulmones verdes y lugares de encuentro para el disfrute de todas las familias de la ciudad.

Granadero Baigorria: El Complejo Eva Perón comenzó a transformar notablemente su fisonomía y estado general

Tanto Talia como su bebé son asistidos en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

Como resultado final, los pensamientos e inquietudes de las y los participantes se transformarán en fanzines editados e intervenciones callejeras.

Granadero Baigorria impulsa un laboratorio de poesía para potenciar la creatividad de los jóvenes

Violenta granizada en la localidad santafesina de Ataliva: viviendas anegadas, techos y vehículos dañados y clases suspendidas. Hay preocupación por las pérdidas en el campo.

Fuerte temporal de granizo en localidades de Santa Fe: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Las más leídas

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

Fuerte temporal de granizo en localidades de Santa Fe: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Fuerte temporal de granizo en localidades de Santa Fe: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

Lo último

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina

Narcotráfico en Rosario: allanamientos en el centro y Fisherton por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Narcotráfico en Rosario: allanamientos en el centro y Fisherton por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Milei reconoció errores de gestión y defendió su programa económico

Milei reconoció errores de gestión y defendió su programa económico

Narcotráfico en Rosario: allanamientos en el centro y Fisherton por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Prefectura realizó dos operativos en España al 900 y la zona de Aldea. Investigan posibles conexiones con un cargamento de droga abandonado en una camioneta tras una persecución en Paso de la Patria, en 2025.
Narcotráfico en Rosario: allanamientos en el centro y Fisherton por un cargamento de 640 kilos de marihuana
Fuerte temporal de granizo en localidades de Santa Fe: piedras del tamaño de un huevo y destrozos
La Región

Fuerte temporal de granizo en localidades de Santa Fe: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Crecida del Paraná en Rosario: prevén que el río supere los 4 metros en los próximos días
La Ciudad

Crecida del Paraná en Rosario: prevén que el río supere los 4 metros en los próximos días

El cierre de Electrolux: La forma en que nos despidieron fue muy cruel
Economía

El cierre de Electrolux: "La forma en que nos despidieron fue muy cruel"

Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región
La ciudad

Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria
Policiales

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria

Las más leídas
Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

Fuerte temporal de granizo en localidades de Santa Fe: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Fuerte temporal de granizo en localidades de Santa Fe: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

El cierre de Electrolux: La forma en que nos despidieron fue muy cruel

El cierre de Electrolux: "La forma en que nos despidieron fue muy cruel"

Ovación
Jerónimo Gómez Mattar, titular en Newells y seguido por varios equipos del extranjero

Por Hernán Cabrera
Ovación

Jerónimo Gómez Mattar, titular en Newell's y seguido por varios equipos del extranjero

Jerónimo Gómez Mattar, titular en Newells y seguido por varios equipos del extranjero

Jerónimo Gómez Mattar, titular en Newell's y seguido por varios equipos del extranjero

Estudiantes va por el pase de la final de la Copa Libertadores con Rojo habilitado

Estudiantes va por el pase de la final de la Copa Libertadores con Rojo habilitado

Boca tiene rival: Atlético Mineiro perdió pero logró el pase a la final de la Sudamericana

Boca tiene rival: Atlético Mineiro perdió pero logró el pase a la final de la Sudamericana

Policiales
Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina
Policiales

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina

Narcotráfico en Rosario: allanamientos en el centro y Fisherton por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Narcotráfico en Rosario: allanamientos en el centro y Fisherton por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta

Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta

Un prófugo armado mintió con un DNI y quiso coimear a la policía: Háganme zafar

Un prófugo armado mintió con un DNI y quiso coimear a la policía: "Háganme zafar"

La Ciudad
Adultos mayores serán guías de recorridas por el Palacio de los Leones
La Ciudad

Adultos mayores serán guías de recorridas por el Palacio de los Leones

Crecida del Paraná en Rosario: prevén que el río supere los 4 metros en los próximos días

Crecida del Paraná en Rosario: prevén que el río supere los 4 metros en los próximos días

El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

Turismo Carretera en el parque de la Independencia: ¿dónde hay cortes de tránsito?

Turismo Carretera en el parque de la Independencia: ¿dónde hay cortes de tránsito?

Corral: Vamos a hacer una reforma de seguridad, pero no a libro cerrado
Política

Corral: "Vamos a hacer una reforma de seguridad, pero no a libro cerrado"

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 
La Ciudad

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe 
Economía

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe 

Síndrome de Phelan-McDermid: la enfermedad genética que busca salir del anonimato en Argentina

Por Ricardo Terán
Salud

Síndrome de Phelan-McDermid: la enfermedad genética que busca salir del anonimato en Argentina

Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería
La Ciudad

Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería

Arrancó la siembra de soja en el centro norte santafesino y apunta a cubrir 1,1 millón de hectáreas
Agro

Arrancó la siembra de soja en el centro norte santafesino y apunta a cubrir 1,1 millón de hectáreas

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur
Policiales

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur

El riesgo país volvió a subir, el dólar trepó y el BCRA moderó sus compras
Economía

El riesgo país volvió a subir, el dólar trepó y el BCRA moderó sus compras

Bullrich, preparada para la Presidencia, aunque aclara que aún no está en carrera
Política

Bullrich, "preparada" para la Presidencia, aunque aclara que aún no está en carrera

Belgrano cargas: se bajó un oferente y el gobierno cortó contratos de obras
Economía

Belgrano cargas: se bajó un oferente y el gobierno cortó contratos de obras

La actividad económica cayó 1,7 % en agosto y la recesión técnica parece inevitable
Economía

La actividad económica cayó 1,7 % en agosto y la recesión técnica parece inevitable

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana
Información General

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Choque y vuelco en la A012: un camionero quedó atrapado y fue trasladado en helicóptero al Heca
La Región

Choque y vuelco en la A012: un camionero quedó atrapado y fue trasladado en helicóptero al Heca

Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros
Policiales

Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos
Economía

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

León XIV no necesitará tratamiento y crece la expectativa por su viaje a la Argentina
El Mundo

León XIV no necesitará tratamiento y crece la expectativa por su viaje a la Argentina

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década
La Ciudad

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década

Presentan Legado militante, un libro sobre la lucha estudiantil de la UNR en los 70
La Ciudad

Presentan "Legado militante", un libro sobre la lucha estudiantil de la UNR en los 70

Milei en España: encuentro con opositores, audiencia frustrada con el rey e insultos a periodistas
Política

Milei en España: encuentro con opositores, audiencia frustrada con el rey e insultos a periodistas

Nueva movilización por discapacidad en Rosario: Necesitamos que los pibes estén en las instituciones
Política

Nueva movilización por discapacidad en Rosario: "Necesitamos que los pibes estén en las instituciones"