Granadero Baigorria: El laboratorio de poesía reunió a jóvenes bajo la propuesta "Un futuro inquietante"

Durante el primer taller, los participantes disfrutaron de un espacio de encuentro, reflexión y creación colectiva, en el que se hizo especial hincapié en la escucha activa de los jóvenes

Tras el éxito del primer taller, la propuesta se prepara para su segundo y último encuentro que se realizará este viernes de 14 a 16.30 donde se realizará la producción de materiales.

Con amplia convocatoria y una participación sumamente activa por parte de las juventudes locales, se llevó a cabo el primer encuentro del laboratorio de poesía , experimentación y edición colectiva “Un futuro Inquietante”, desarrollado por la Biblioteca Popular Municipal en asociación con Perfeito Ediciones.

Un dato destacado de esta primera jornada fue que una gran cantidad de adolescentes conocieron la biblioteca por primera vez , evidenciando cómo la institución se ha renovado y adaptado para generar propuestas innovadoras, abiertas y atractivas pensadas específicamente para las nuevas generaciones.

Durante el taller, los participantes disfrutaron de un espacio de encuentro, reflexión y creación colectiva, en el que se hizo especial hincapié en la escucha activa de los jóvenes . Para ello, se trabajó a partir de las palabras, preguntas y miradas sobre el futuro recolectadas previamente en los dispositivos de escucha desplegados en las escuelas secundarias.

Al respecto, el intendente Adrián Maglia remarcó el valor de esta transformación y el protagonismo juvenil: “Ver a tantos jóvenes reunidos creando, muchos de ellos pisando la biblioteca por primera vez, nos confirma que este espacio se ha renovado profundamente con propuestas creativas. Sus voces e inquietudes importan y deben ocupar el espacio público . Desde el municipio nos gratifica enormemente brindar estas herramientas gratuitas para que expresen todo su potencial.”

El espíritu del laboratorio busca justamente garantizar esa participación activa de las juventudes, reconociendo que tienen mucho para decir y que merecen espacios donde ser escuchados.

Segundo encuentro

Tras el éxito del primer taller, la propuesta se prepara para su segundo y último encuentro que se realizará este viernes de 14 a 16.30 donde se realizará la producción de materiales.

Entre los contenidos se trabajará la experiencia de publicación y edición colectiva para darle forma a las producciones escritas y convertirlas en fanzines e intervenciones callejeras. El objetivo principal de este nuevo encuentro es que la voz y las expresiones de los chicos trasciendan el espacio del taller y se plasmen directamente en la ciudad, haciendo visible su mirada e impacto en la comunidad.

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