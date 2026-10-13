"Sunset en el Cristo": música, arte y un atardecer especial en Timbúes

Este domingo 11 de octubre, el Parque Urbano Comunal de Timbúes fue escenario del “Sunset en el Cristo”, una propuesta que reunió música electrónica, arte y emprendimientos.
La programación musical recorrió distintos estilos, como Deep, House, Progressive, Minimal, Afro House y Tech House, acompañando el atardecer entre amigos y en familia
Este domingo 11 de octubre, el Parque Urbano Comunal de Timbúes fue escenario del “Sunset en el Cristo”, una propuesta que reunió música electrónica, arte y emprendimientos.
La jornada contó con DJs y música en vivo, espacios de expresión artística y una feria de artesanos y emprendedores.
La programación musical recorrió distintos estilos, como Deep, House, Progressive, Minimal, Afro House y Tech House, acompañando el atardecer entre amigos y en familia.
El evento fue organizado por Loop Art Groove y contó con el auspicio del Gobierno de Timbúes.
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