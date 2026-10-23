Rosario se reinventa: BBZ Constructora y SCUBA Desarrollos presentan edificios Con la presentación de dos nuevos edificios, BBZ Constructora y SCUBA Desarrollos marcan el paso en Rosario, apostando a la integración del patrimonio histórico y la arquitectura moderna. 23 de octubre 2026 · 11:32hs

Rosario no solo crece, se reinventa. La ciudad que alguna vez fue el epicentro del comercio agroexportador hoy atraviesa una metamorfosis en su tejido urbano donde la nostalgia y la vanguardia conviven pared de por medio. Esta tendencia tiene nombres propios, BBZ Constructora y SCUBA Desarrollos, firmas que han logrado leer el deseo del mercado rosarino de habitar espacios de categoría con una fuerte impronta de identidad local.

El renacer del Hotel Britannia: un diálogo entre pasado y futuro Uno de los puntos más altos de esta estrategia es el renacimiento del antiguo Hotel Britannia. Ubicado en San Martín al 300, este edificio de principios del siglo XX fue el refugio de la burguesía británica ligada al ferrocarril. Tras décadas de abandono, el proyecto que llevarán a cabo BBZ y SCUBA propone un diálogo audaz. La restauración artesanal de su fachada señorial, su cúpula original, sus emblemáticas escaleras y su "cáscara" completa, que ahora servirá de umbral para un moderno complejo de viviendas. Es el patrimonio activo en su máxima expresión, recuperando una joya arquitectónica para devolverle pulso vital al casco histórico.

SCUBA Desarrollos redefine la exclusividad frente al río Sin embargo, el despliegue de las firmas no se detiene en la restauración. En la codiciada primera línea frente al río, la marca SCUBA ha impuesto un estándar de exclusividad que ya es referencia visual en Rosario. Es imposible caminar por la Avenida de la Libertad sin toparse con el SCUBA 42, un edificio que se volvió ícono global no solo por su arquitectura, sino por albergar en su medianera el gigantesco mural de Lionel Messi «De otra galaxia y de mi ciudad», una postal obligada para el turismo mundial.

Esa misma línea de sofisticación se mantiene en sus desarrollos sucesivos, como el SCUBA 45, que consolidó la oferta de unidades de 2 dormitorios de alta gama, con un fuerte foco en la eficiencia energética y vistas panorámicas que integran el Paraná al living de cada departamento.

Hoy, la apuesta sube la vara con el lanzamiento del SCUBA 55. Ubicado estratégicamente en Juan Manuel de Rosas al 800, a tan solo metros del Monumento a la Bandera, este nuevo eslabón refuerza la tendencia hacia unidades de mayores dimensiones, eliminando los departamentos de un dormitorio para enfocarse exclusivamente en semipisos de 2 y 3 dormitorios. El diseño aquí se vuelve más depurado, con aberturas de aluminio con doble vidriado hermético (DVH), porcelanatos premium y amenities que buscan recrear la experiencia de un club privado en la azotea, con quinchos y soláriums que dominan el horizonte. Desde el rescate de la memoria del Britannia hasta la modernidad del SCUBA 55, la premisa parece clara; elevar el estándar del confort residencial y consolidar un lenguaje arquitectónico que privilegia la nobleza de los materiales. En esa intersección entre el pasado que se cuida y el futuro que se construye, Rosario sigue confirmando por qué es uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos del país. Más información: Tucumán 1911, Rosario. Tel: +54 341 6001291 / 4024996 www.bbzconstructora.com.ar