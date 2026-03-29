Se viene el paso de la línea 143 en barrio Lomas de Alicia de Granadero Baigorria

Esta iniciativa se enmarca en una gestión público-privada, donde el municipio cumplió con el rol de facilitador realizando obras de infraestructura necesarias

Tras una serie de gestiones y trabajos de adecuación en el territorio, la Municipalidad de Granadero Baigorria anunció que la extensión de la línea 143 hasta el barrio Lomas de Alicia se encuentra en su etapa final de implementación.

Esta iniciativa se enmarca en una gestión público-privada, donde el municipio cumplió con el rol de facilitador , ejecutando las obras de infraestructura necesarias para que la empresa Rosario Bus evalúe y determine la viabilidad operativa del servicio.

Para propiciar este avance, el municipio llevó adelante un intenso plan de obras que incluyó bacheo y hormigonado en arterias clave; mejora de vías principales para el tránsito pesado e instalación de un módulo sanitario y de servicios para uso exclusivo de los choferes.

Desde el municipio destacaron que “si bien la Municipalidad garantizó las condiciones técnicas del terreno, la concreción definitiva y la puesta en marcha del servicio dependen al 100% de la empresa Rosario Bus, es la que posee la facultad final de decidir sobre la factibilidad y sostenibilidad del nuevo recorrido”.

De confirmarse la operatividad de la línea de transporte por parte de la empresa, cientos de familias contarán por primera vez con una parada cercana, facilitando el acceso a centros de salud, educación y empleo.

Conexión vital

El intendente Ing. Adrián Maglia señaló: “Trabajamos semanas para dejar el camino listo porque sabíamos adónde queríamos llegar. Hemos cumplido con la adecuación del barrio; ahora queda en manos de la empresa privada el inicio efectivo de la prestación, entendiendo que esta conexión es vital para el barrio Lomas de Alicia”.

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