Sastre se suma a la tendencia de las recorridas guiadas por el cementerio local

La Biblioteca Popular General San Martín, organizó dos jornadas de reconocimiento del arte funerario, la historia y simbología del “camposanto” de la ciudad

Ruth Oitana

Por Ruth Oitana

12 de noviembre 2025 · 09:00hs
Revestida íntegramente en mármol de Carrara cubierta por el musgo

Revestida íntegramente en mármol de Carrara cubierta por el musgo, una de las tumbas más antiguas del cementerio guarda grabadas en la piedra los epitafios escritos en italiano en honor a las personas cuyos restos yacen allí.
Giai se adentró en el conocimiento de la simbología funeraria en la búsqueda de los últimos vestigios escritos en italiano en las tumbas de los primeros inmigrantes.

Giai se adentró en el conocimiento de la simbología funeraria en la búsqueda de los últimos vestigios escritos en italiano en las tumbas de los primeros inmigrantes.
El arte funerario se aprecia en los detalles moldeados en los panteones del cementerio.

El arte funerario se aprecia en los detalles moldeados en los panteones del cementerio.
El ingreso al cementerio sastrense data de 1925 aunque el lugar oficialmente se habilitó a mediados de 1890.

El ingreso al cementerio sastrense data de 1925 aunque el lugar oficialmente se habilitó a mediados de 1890.
Sastre se suma a la tendencia de las recorridas guiadas por el cementerio local

Sastre se suma a la tendencia de las recorridas guiadas por el cementerio local

Las estatuas de ángeles guardan enigmas escondidos en sus posturas.

Marcelo Bertola

Las estatuas de ángeles guardan enigmas escondidos en sus posturas.

La Biblioteca Popular de Sastre impulsa una experiencia hasta el momento inédita en la ciudad y que se suma a una tendencia que ya es común en grandes urbes argentinas y del mundo pero que, de a poco, va prendiendo en localidades y ciudades del interior: las visitas guiadas al cementerio local.

En estos encuentros se transmite la historia del lugar, sus particularidades y la simbología que, en general, se utiliza tradicionalmente en los cementerios.

La primera jornada fue el sábado 25 de octubre y la segunda el 8 de noviembre, quedando abierta la posibilidad de sumar nuevas fechas de acuerdo a la demanda de visitas.

Sastre-cementerio2

La profesora Marta Giai, es la encargada de la guiada. Giai es docente de italiano y sus estudios sobre la historia de los inmigrantes italianos que poblaron la región del centro oeste santafesino, la llevó a interiorizarse sobre las costumbres de los primeros pobladores para enterrar a sus muertos.

Con sumo respeto por lo que representa el lugar en el sentir de la población, la guiada cuenta con la autorización municipal y el módico precio que se cobra –ocho mil pesos por persona- que está destinado a solventar gastos de la centenaria biblioteca que, tal como es su costumbre, durante el año realizó otras actividades sin fines de lucro, como asistencia y apoyo escolar semanal gratuito, noches de cine, charlas informativas, presentaciones de libros y organización de actos de fechas insertas en el calendario oficial.

Sastre-cementerio3

Descubrir lo que está oculto en el cementerio

En esta oportunidad, Giai indicó que “la idea es que la gente descubra y conozca lo existente en ese lugar. Observamos alegorías funerarias. Muchas veces posamos nuestras miradas en una tumba relacionada con alguna persona, sin ver el contexto general. Y es algo muy rico de analizar porque hay arquitectura, cultura de figuras y simbologías”, explicó.

Tal como sucede en el cementerio de la Recoleta o de la Chacarita en Buenos Aires, el recorrido en Sastre busca indagar en la simbología que rodea a nichos, tumbas y panteones, rompiendo tabúes y rescatando del olvido las historias de los pioneros fundacionales de la ciudad.

Sastre -cementerio

La iniciativa, enmarcada en una estrategia de turismo cultural, busca resignificar el espacio como un lugar de memoria y respeto, sensibilizando a la comunidad sobre la importancia de proteger este patrimonio.

Para conocer más sobre la propuesta, La Capital dialogó con Marta Giai, la encargada del recorrido quien lo realiza ad honorem, en forma colaborativa con la institución organizadora.

–¿Cómo llegás al estudio del arte funerario en los cementerios de la zona del centro oeste santafesino?

–Mi historia con los cementerios arranca hace unos años cuando estaba haciendo un estudio con una profesora de lingüística sobre la lengua italiana y llegamos a la conclusión de que los pocos testimonios escritos en lengua italiana que quedaban en nuestra zona estaban en las lápidas de las tumbas, en los epitafios de los cementerios.

Sobre la lengua italiana en esta zona, prácticamente no hay registros escritos, ya sean cartas y demás, ya que la mayoría de los inmigrantes no sabía leer y escribir. Entonces ahí empezó mi recorrida en los cementerios de la zona buscando lápidas y epitafios en italiano.

A partir de eso, elaboré una ponencia que se llamó “Los últimos testimonios escritos en italiano en las tumbas de la Pampa Gringa” con la que me presenté en unas jornadas de historia regional que se hace todos los años en la ciudad de San Francisco, Córdoba.

Sastre - cementerio 2

–¿Esa fue la puerta de entrada al estudio del arte funerario?

–A partir de ahí me contactó gente que está especializada en simbología funeraria y demás y el año pasado me invitaron a participar en el segundo encuentro latinoamericano de cultura funeraria. Y también participé en cursos y talleres online, en cuanto a simbología, patrimonio histórico y funerario. Ahí es donde empecé yo a investigar sobre esos temas.

–Sobre la propuesta de la biblioteca. ¿Qué es lo que se busca?

–Buscamos poner en valor el patrimonio arquitectónico y cultural que alberga el lugar.

–¿Qué es la angeología?

–Dentro de la cultura funeraria existe una rama denominada angeología, la cual se enfoca en la naturaleza, jerarquías y funciones de los ángeles dentro de las creencias religiosas y que se ven reflejadas en las imágenes y estatuas presentes en los cementerios.

Es algo más que interesante y complicado a la vez. Siendo niños siempre nos dijeron que teníamos nuestro ángel de la guarda que nos acompaña toda la vida. La creencia del catolicismo dice que es él quien nos ayuda a hacer nuestro pasaje desde la vida terrenal a otra fase. Por eso hay tantas figuras como éstas en diferentes posiciones en los cementerios.

Si prestamos atención encontramos algunos con alas desplegadas, con alas plegadas, con los brazos hacia arriba, con algún objeto. Y todo eso tiene un significado propio.

Sastre-cementerio-bertola

–¿Qué características tiene el recorrido?

–El circuito incluye paradas claves en panteones con arquitectura destacada y se centrará en el descubrimiento y análisis de las lápidas escritas en italiano y latín que reflejan las costumbres de la época.

–Si bien cada cementerio tiene sus particularidades, debe haber ciertos patrones que se repiten.

–Hay algo característico en estos lugares. Son los diferentes tipos de cruces. Hay también inscripciones en latín. Hay vitrales, algo bellísimo. Eso significa que todo viene desde arriba y afuera, hacia adentro. Son cosas muy interesantes de conocer y mucha gente no las sabe.

Además de toda la simbología que enmarca el interior del cementerio, el recorrido es una conexión profunda de Sastre con la inmigración italiana. Aquellas lápidas más antiguas, muchas escritas en italiano y latín fechadas a finales del siglo XIX que narran la vida de las primeras familias que se asentaron en la región.

Sastre-cementerio4

Un musulmán entre ángeles y cruces

Sastre es una comunidad donde la mayoría de sus habitantes adscribe al catolicismo o alguna de las iglesias evangélicas. Sin embargo, a la entrada del cementerio, sobre la mano derecha de la calle principal, un panteón sobresale por su orientación particular. Es que fue construida para el patriarca de la familia Salum, quien era de religión musulmana y según sus costumbres sus restos mortales debían orientarse de forma de mirar hacia La Meca. Por esa razón, la construcción no sigue la línea de orientación general y está totalmente cruzada.

La visita inaugural fue el sábado 25 de octubre por la tarde y se realizó con una inscripción previa ya que los cupos son limitados para que la guiada pueda ser escuchada por todo el grupo y a la vez, no se moleste a aquellas personas que estén en ese momento en el cementerio por cuestiones particulares.

La recorrida tiene un valor colaborativo de ocho mil pesos que incluye el traslado desde la Biblioteca Popular San Martín – ubicada en el centro de la ciudad – hasta el cementerio local y un refrigerio posterior.

El 8 de noviembre fue la segunda visita guiada y desde la biblioteca están evaluando la fecha para un nuevo recorrido. Los interesados pueden contactarse a través de las redes de la Biblioteca San Martín o preguntar personalmente en el edificio de lunes a viernes de 15 a 19.

Casi 140 años de historia

Sastre fue fundada en 1886. La primera Comisión de Fomento fue constituida cinco años más tarde. A pesar del poco tiempo y habitantes que tenía el pueblo, era necesario buscar un espacio para los fallecidos. “En 1894 se donó el terreno actual, ubicado al sudoeste de la localidad. Pero transcurrieron cuatro años hasta que se formalizó esa donación. Ahí nació oficialmente el cementerio”, contó Giai.

Asimismo, existen actas de 1890 que detallan sobre restos que descansan en el lugar, algo que pone de manifiesto que posiblemente el cementerio ya existía, pero oficialmente no figuraba. “Según registros el primer terreno se vendió en 1898. Ahí comienza a hacerse el trazado y se fija el precio de las parcelas de acuerdo a la ubicación. Las primeras se vendieron a 14 pesos”.

