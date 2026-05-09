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José Goity y Matías Suárez recorrieron escuelas y reforzaron la agenda educativa en Zavalla

El ministro de Educación, José Goity, y el presidente comunal Matías Suárez relevaron el estado de las escuelas y avanzaron con obras en Zavalla.

9 de mayo 2026 · 13:49hs
El ministro de Educación

El ministro de Educación, el presidente comunal y las autoridades educativas recorrieron las escuelas para analizar su funcionamiento.
José Goity y Matías Suárez recorrieron escuelas y reforzaron la agenda educativa en Zavalla

José Goity y Matías Suárez recorrieron escuelas y reforzaron la agenda educativa en Zavalla

José Goity y Matías Suárez recorrieron escuelas y reforzaron la agenda educativa en Zavalla

Una recorrida por los establecimientos educativos de Zavalla permitió avanzar en gestiones vinculadas a infraestructura, mantenimiento edilicio y equipamiento, además de recoger planteos de directivos y docentes en el marco de una agenda de trabajo conjunta entre la Comuna y el Ministerio de Educación provincial.

En ese contexto, el presidente comunal Matías Suárez recibió al ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, con quien visitó los principales edificios escolares de la localidad. La actividad se desarrolló durante la mañana y tuvo como eje el relevamiento del estado de los establecimientos y el seguimiento de distintas gestiones en curso para los próximos meses.

Durante la recorrida, ambos dialogaron con autoridades de las instituciones, recorrieron aulas y patios, y tomaron nota de los pedidos vinculados a infraestructura, mantenimiento edilicio y equipamiento. La presencia del ministro en Zavalla puso de relieve la importancia que tanto el gobierno local como el provincial le asignan a la educación.

Zavalla - escuelas 1

Apoyo a las escuelas

Al término del recorrido, Suárez agradeció el acompañamiento permanente del Ministerio de Educación. “Quiero agradecer profundamente al ministro José Goity por su labor constante, por su predisposición permanente y por el apoyo que viene brindando a las escuelas de Zavalla. Hay un enorme trabajo del ministerio y del gobierno provincial en materia educativa, y eso se nota cuando las soluciones empiezan a llegar”, afirmó el jefe comunal.

El presidente comunal subrayó además que la articulación con la provincia permitió en estos meses dar respuesta a planteos históricos de la comunidad educativa. “A las escuelas de Zavalla le estamos dando soluciones. Lo estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Educación, con presencia, con diálogo y con decisión. Tanto desde la Comuna como desde el ministerio entendemos que la educación no puede esperar y que cada problema que se resuelve en una escuela mejora directamente la vida de los chicos, de los docentes y de toda la comunidad”, señaló.

Zavalla - escuelas 2

Las gestiones concretadas

La recorrida se inscribe en una serie de avances que la gestión comunal viene articulando con la cartera educativa provincial. Entre los más relevantes se encuentra la apertura del Eempa presencial, que permite a jóvenes y adultos de Zavalla completar sus estudios secundarios sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

También se concretó la apertura del nuevo edificio de la Eeso N° 605, una de las obras más esperadas por la comunidad educativa, que dotó a la educación secundaria local de instalaciones acordes a las necesidades actuales. A esto se sumó la incorporación de dos aulas nuevas en un establecimiento educativo de la localidad, destinadas a mejorar las condiciones de cursado.

En materia de financiamiento, la gestión comunal logró que todas las instituciones educativas de Zavalla accedan al Fondo de Asistencia Educativa (FAE), una herramienta clave que permite resolver con autonomía cuestiones de mantenimiento, equipamiento e infraestructura menor. A su vez, se gestionaron Fondos de Asistencia para Necesidades Inmediatas (Fani), que dieron respuesta a demandas urgentes. El esquema se completa con un programa de mejoramiento edilicio que avanza sobre los edificios escolares de la localidad.

Una agenda compartida

Suárez planteó que la recorrida junto al ministro forma parte de una línea de trabajo sostenida en el tiempo, con la educación como uno de los ejes centrales de la gestión comunal. “Cuando una escuela está en condiciones, cuando los docentes tienen respaldo y cuando los chicos pueden aprender en un espacio adecuado, todo el pueblo se beneficia. Por eso esta recorrida forma parte de una visión de gestión en la que la educación tiene un lugar central”, sostuvo.

El jefe comunal valoró especialmente la decisión del ministro de visitar personalmente los establecimientos. “Creemos en una gestión que esté cerca de la gente y de las instituciones. Y las escuelas son una de las más importantes que tiene cualquier pueblo. Por eso es tan valioso que el ministro venga, recorra, escuche y se involucre”, afirmó.

Zavalla - escuelas 4

Desde la Comuna señalaron que el vínculo con el Ministerio de Educación permite canalizar gestiones de manera ágil y abrir nuevas instancias de trabajo según las necesidades de cada institución. La articulación, remarcaron, se traduce en una presencia institucional sostenida que fortalece a la comunidad educativa de Zavalla.

La jornada incluyó intercambios con directivos, docentes y referentes institucionales, quienes plantearon inquietudes vinculadas al funcionamiento cotidiano de los edificios y al desarrollo de las actividades escolares. Tanto Suárez como Goity coincidieron en la necesidad de sostener un trabajo coordinado que permita priorizar intervenciones y dar continuidad a la agenda educativa.

Suárez cerró la recorrida con una definición que sintetizó el sentido de la jornada: “Cuando hay compromiso y cuando hay gestión de verdad, los resultados llegan. Y eso es lo que está pasando con la educación en Zavalla”.

>> Leer más: La comunidad de Zavalla cuenta con nueva iluminación LED

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