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Puerto General San Martín ya vibra la nueva Maratón "Batalla Punta Quebracho"

La competencia es considerada de gran relevancia en todo el país y sobresale por sus importantes premios y por la premisa de difundir sobre la gesta patriótica que le da su nombre

9 de mayo 2026 · 16:00hs
La carrera contará con distancias de 2

La carrera contará con distancias de 2,5K, 5K, 10K y categoría kids. Cada participante recibirá remera oficial, kit deportivo y medalla. 

La ciudad de Puerto San Martín ya palpita lo que será una nueva edición de la tradicional Maratón “Batalla Punta Quebracho” que se realizará el próximo domingo 7 de junio en el marco de la conmemoración del 180° aniversario de la contienda que tuvo lugar a orillas del Paraná. La carrera es organizada por la Municipalidad y fiscalizada por la Asociación Rosarina de Atletismo (Arda).

Con una gran convocatoria de deportistas, entre aficionados y de élite de todo el país, Puerto vivirá por décimo tercer año consecutivo, una verdadera fiesta del deporte. La competencia se desarrollará sobre un circuito urbano diseñado para apreciar y reiterar el valor que tiene el crecimiento de ciudad en los últimos años, para apreciar obras públicas y puntos turísticos de gran magnitud, como el Megaestadio “4 de Junio”, el Centro Cultural, el Teatro Municipal, el Museo del Río Paraná, las obras del Centro Comercial a Cielo Abierto, y la puesta en valor de muchos espacios públicos.

El intendente municipal Carlos De Grandis alentará, como en cada edición, a los corredores previo a la largada, dando la bienvenida a todos los deportistas. Además, participará del circuito acompañando al Centro de Día “Grupo Despertar”, para luego encabezar la entrega de medallas y premios a los competidores.

Una maratón que rescta la historia

De Grandis destacó: “la maratón no sólo busca atraer a más corredores de élite cada año, sino fundamentalmente promover el conocimiento sobre la Batalla de Punta Quebracho, un hecho histórico clave para la región ocurrido el 4 de junio de 1846,

La organización presentó oficialmente la nueva remera y la medalla conmemorativa de la edición 2026, que homenajeará los 180 años de la histórica gesta librada en suelo puertense en defensa de la soberanía nacional.

Categorías

La carrera contará con distancias de 2,5K, 5K, 10K y categoría kids. Cada participante recibirá remera oficial, kit deportivo y medalla.

Las inscripciones están abiertas a través del Instagram oficial: @maratonbatallapuntaquebracho, con costo diferencial para residentes de la ciudad. Quienes lo deseen pueden inscribirse presencialmente en el CCM, Córdoba 1132, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12hs, concurriendo con DNI.

>>Leer más: Provincia y municipios buscan unificar los accesos viales hacia los puertos

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La muestra se realizará en los siguientes horarios: sábado 9 de mayo de 15.30 a 22.30. Domingo 10 de mayo de 10 a 19. La entrada es libre y gratuita, con la posibilidad de colaborar con el Banco de Alimentos de Santa Fe.

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