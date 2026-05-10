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Del éxito del Paseo del Río al encanto de los Museos y el café de especialidad: San Lorenzo vuelve a copar el domingo

Las tardes del domingo tienen un nuevo ritmo en la ciudad santafesina, donde se suman un espacio de encuentro y de disfrute al aire libre

10 de mayo 2026 · 11:05hs
Este domingo

Este domingo, San Lorenzo tendrá su café literario.

La inauguración del Paseo del Río en la ciudad de San Lorenzo fue un éxito y dejó la vara alta. El flamante espacio demostró que las tardes de domingo en la ciudad tienen un nuevo ritmo. Siguiendo esa sintonía de encuentro y disfrute al aire libre, este domingo llega el turno de un clásico que se extrañaba: el Café Literario.

La cita se traslada a un entorno cargado de mística: los patios del Museo Conventual San Carlos (ingreso por bulevar Sargento Cabral) y del Complejo Museológico (ingreso por avenida San Martín). Las actividades comenzarán poco después del mediodía, a las 14, y se extenderán hasta las 18.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta busca repetir la atmósfera relajada de las ediciones pasadas, combinando el aroma del café de especialidad con el placer de descubrir un nuevo libro.

Un domingo fuera de lo común

El Paseo del Río debutó a pleno el pasado domingo en el tramo norte de la costanera en San Lorenzo, con una gran cantidad de familias y jóvenes que colmaron el espacio público para disfrutar de una propuesta que integró diseño, producción local y esparcimiento al aire libre.

La feria reunió a emprendedores sanlorencinos que exhibieron y comercializaron productos de autor, en una jornada que puso en valor tanto el talento local en uno de los espacios públicos más atractivos de la ciudad.

Además hubo espacios pet friendly, talleres artísticos para los chicos, diferentes alternativas gastronómicas y música de la mano de los DJs Nico Tessi y Gino Pacini.

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La muestra se realizará en los siguientes horarios: sábado 9 de mayo de 15.30 a 22.30. Domingo 10 de mayo de 10 a 19. La entrada es libre y gratuita, con la posibilidad de colaborar con el Banco de Alimentos de Santa Fe.

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