Santacroce sobre el boom de Funes: "Está ingresando mucha más gente"

“Ya no hay más plazas hoteleras para diciembre, enero y febrero”, celebró el mandatario funense e indicó no solo llegan de Rosario ya que pudo dialogar con visitantes de San Jorge, Casilda y Cañada de Gómez, entre otras localidades. Propuestas deportivas y eventos culturales se multiplican en la ciudad jardín. Incluso, este 4 de diciembre desde las 19 el periodista Alejandro Fantino ofrecerá una charla en Plaza Don Bosco sobre comunicación y las nuevas tecnologías.

Roly Santacrose.jpg "Roly" Santacroce visitó los estudios de LT8 AM 830 Foto: LT8

Al destacar la apuesta en tecnología para la prevención del delito, el mandatario mencionó la futura compra de 27 totems para instalar en diferentes puntos de Funes y así lograr “un ida y vuelta entre el vecino y la central de monitoreo”. Sobre este plan, contó: “Tocas un botón, automáticamente filma y estás hablando con un operador que nosotros tenemos en un central de monitoreo. Si vos tenés algún problema nosotros asistimos en menos de tres minutos”.

Esta inversión, reveló el alcalde, se realiza con recursos propios del municipio, destacando la administración del Estado por parte de su administración. “El modelo Funes arrancó en 2019, totalmente diferente a lo que es la política tradicional. Manejamos los fondos como si fuera una empresa y no se gasta más de lo que ingresa”, aseveró.

Los números en Funes están en verde. “Roly” reveló tener en caja fondos para solventar el próximo trimestre de salarios municipales, más aguinaldo, “por si algún día pasa un imprevisto”.

A pesar de marcar diferencias sustanciales, como la postura ante la industria nacional, Santacroce encontró similitudes entre su administración y la de Javier Milei: “El presidente asumió el 10 de diciembre de 2023, yo 10 de diciembre del 2019. Lo que está haciendo con el Estado, nosotros lo hicimos cuatro años antes, así que le voy ganando”.

Inversión privada

Si bien reconoció una merma en los proyectos de inversión privada, sobre todo en los inmobiliarios, el intendente funense puso en valor el parque Ciudad Industria, donde se encuentran en construcción más de 90 naves industriales en las 260 hectáreas. A partir de la puesta en marcha de este predio, Funes convocó a la Expocon 2025 en abril, una feria con más de 25 años y que se realiza por primera vez en Funes: “Va a ser una feria impresionante, donde va a haber arquitectos, ingenieros, paisajistas, urbanistas, dando charlas, académicos de ingeniería y arquitectura”.

Expocon Funes santacroce.jpg

Trabajo metropolitano

Funes forma parte de un conjunto de localidades que se constituyen como el “Gran Rosario”, un área que rodea a Rosario y para “Roly” Santacroce la relación entre las partes debe ser “netamente metropolitana”.

Transporte, medioambiente y seguridad son algunos de los temas a abordar bajo esta mirada, según el intendente funense, pero “la política no te permite llevar adelante un proceso así”, lamentó el mandatario y pidió tomar como ejemplo a Córdoba y las reuniones entre el intendente y los jefes de gobierno de localidades aledañas.

“No se trata de mezquindades, nos llevamos muy bien con otros gobiernos, pero tristemente no logramos tratar temas importantes para la sociedad como el transporte, el recorte de subsidios y la situación del tren a Cañada de Gómez que un día pasa, otros cinco no y mañana no sabemos si sale”, sentenció Santacroce.

Reunión con Pullaro

Finalmente, luego de un fuerte reclamo por parte del intendente de Funes, Roldiver Santacroce y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro se reunieron. Fue un encuentro ameno, donde se intercambiaron posturas y propuestas. Ante esto, el mandatario local celebró “tener un puntapié inicial para tratar temas importantes” como la construcción de una escuela secundaria, un reclamo que semanas atrás retrató La Capital en diálogo con concejales oficialistas.

En este contexto, mientras aguardan por el inicio de obras, el alcalde confirmó el inicio lectivo del próximo año en un “edificio que el municipio va a prestar”.

También se dialogó por la extensión de la red de agua potable a la ciudad. “Estamos a 7 kilómetros del Paraná. Es un tema fundamental para todas las localidades, pero la nuestra tiene un crecimiento sostenido y permanente”, planteó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SantacroceRoly/status/1862531538576920981&partner=&hide_thread=false Hoy mantuve un encuentro muy productivo con el gobernador Maximiliano Pullaro en la sede de Gobierno en Rosario.



Durante la reunión, abordamos temas clave para nuestra ciudad, como la educación y la red de agua potable. pic.twitter.com/rPONrVZFqE — Roly Santacroce (@SantacroceRoly) November 29, 2024

Lo bueno y lo malo de Milei

El intendente de Funes se mantiene expectante por el inicio de obras en cloacas, prometidas por Nación a través de la disuelta Enohsa. “El gobierno nacional ya hizo todo, creemos que los fondos van a aparecer”, se esperanzó el “Roly”.

La baja en la inflación y el trabajo legislativo por parte de la Libertad Avanza fueron puntos reconocidos por Santacroce por los cuales “la vieja política debe aprender”.

Sin embargo, el intendente funense se reconoció como “un hombre de la industria nacional” e instó a copiar los modelos “proteccionistas” del mundo. “La importación indiscriminada afecta muchísimo a la industria nacional, yo no comparto eso”, retrucó.

Su mirada del Partido Justicialista

“Yo no participo en el Justicialismo. Tomé una decisión en marzo. Luego del gobierno de Omar Perotti, muchos de los actores pensamos diferente y hoy la gente no vota partidos, sino personas”, sentenció el alcalde. Los números lo avalan: en las últimas elecciones consiguió un 70% de sufragios, un porcentaje similar al gobernador Pullaro y al presidente Milei, dos referentes de partidos de distinto tinte político.

Tras tildar a los dirigentes justicialistas como “de otra época”, reconoció que los vecinos esperan intendentes “activos” para solucionar problemas cotidianos "como lo estamos haciendo".