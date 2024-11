Funes: concejales reclaman que comience la construcción del edificio de la escuela 727

Se trata de una secundaria que hoy funciona en un espacio prestado y que tiene terrenos asignados pero no planes de obras.

La primera escuela secundaria pública de Funes abrió en 2004. Dos décadas, más tarde se puso en marcha la 727.

La escuela 727 comenzó su historia en marzo de este año con dos cursos de primer año de la secundaria. La Municipalidad de Funes prestó el espacio de la vieja escuela rural 161, donde hasta 2023 funcionó un jardín de infantes, para que allí se pudieran desarrollar las clases. A la vez, entregó el terreno para el nuevo establecimiento, localizado en Esteban de Luca y Vélez Sarsfield, cerca de la primaria René Favaloro.

El problema es que a medida que se suman alumnos a la escuela el espacio va quedando chico. Y todavía no hay avances en la construcción del edificio propio.

“Estamos esperando que el gobierno actual lo ponga en agenda y que se empiece a construir. Funes creció mucho en este último tiempo y necesitamos esos bancos”, manifestó Arce.

No es nueva la preferencia de cientos de rosarinos por Funes debido a las comodidades de esa ciudad y al bajo índice de inseguridad. En los últimos 20 años, el Jardín de la República pasó de 10 mil a 60 mil habitantes, sin embargo, en el mismo periodo sólo se contabiliza la creación de una escuela secundaria: precisamente, la 727, que aún pelea por un edificio propio.

Meses atrás, la ONG Familias Autoconvocadas por la Educación Pública de Funes (Faep), integrada por la comunidad de las cuatro escuelas primarias públicas de esta ciudad, le pidió al gobierno provincial “la apertura de una mesa de diálogo en procura de la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Secundaria Número 727”, declararon a La Capital.

"La escuela tiene sólo turno mañana porque funciona en un establecimiento prestado en el que funcionaba un jardín de infantes hasta el año pasado. Se hicieron las modificaciones para que funcionen los primeros años de la escuela secundaria. En el turno tarde funciona el Anexo Número 1398, que pertenece a la única escuela secundaria pública que hay en Funes hasta este momento", relataron a este medio.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Sin respuestas

Por su parte, Miguez contó que desde el Concejo funense se impulsaron gestiones desde abril de este año para tener información concreta sobre el futuro de la escuela 727. Se realizaron pedidos de informes al Ministerio de Educación de Santa Fe y se presentaron reclamos a la Legislatura provincial, pero ninguno fue respondido. “También pedimos que se escuche a los padres autoconvocados y del otro lado no hay reacción”, agregó la edila.

Miguez destacó las obras registradas en los últimos años pero reconoció el principal inconveniente. “Nuestro problema son los bancos para los egresados de séptimo grado. No hay ni en el público ni en el privado”, sostuvo. La problemática empuja a muchos padres a la desesperación.

Funes excluida

“No hubo un acercamiento, sobre todo no hubo una respuesta directamente al Concejo desde la provincia y desde el Ministerio", lamentó Arce. Tanto ella como Consiglio y Miguez manifestaron sentir a Funes discriminada por la gestión provincial.

“Me parece que el mensaje en las últimas elecciones fue claro. La gente vota a personas y no a partidos. Roly (Santacroce) ganó por un 73% en la misma ciudad que ganaron Pullaro y Milei. Entonces me parece que esas chicanas políticas tienen que terminar de existir, porque ahora la principal necesidad es esta escuela y el futuro de nuestros chicos”, planteó Consiglio.

En esta línea el edil, sostuvo: “Vemos que en algunas localidades se están haciendo obras. Acá conseguimos los terrenos, lo único que necesitamos es una respuesta. Si es sí avanzamos y, si es no, nos vamos a ocupar”.

Miguez también apuntó contra el resto de los ediles funenses “que están todo el tiempo en contacto con el gobernador y funcionarios de la provincia”. Criticó: “Ellos podrían hacer algo y no lo hacen”, subrayó. "Sería maravilloso, como concejal, que pudieran dar una respuesta a todos esos chicos y sus familias", cerró Consiglio.