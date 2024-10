Santa Fe tiene su viñedo: la historia de la finca "Don Esteban" en Soldini

No son pocos los que no saben que Santa Fe y Entre Ríos supieron tener una tradición vitivinícola muy fuerte en las primeras décadas del siglo pasado. Sin embargo, una ley en la llamada "década infame" prohibió la comercialización de vino que no fuera de la zona de Cuyo o provincias cordilleranas y dejó trunco el sueño de varios santafesinos. Uno de ellos fue "Don Esteban", quien en su finca ubicada en Soldini, a 30 kilómetros de Rosario, se dedicaba al cultivo de la vid a nivel familiar.