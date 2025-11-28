La Capital | La Ciudad | isla

La Fluvial amplía la frecuencia de los cruces a la isla tras un récord de demanda

El gobierno de Santa Fe anunció el inicio de los traslados durante los siete días de la semana junto con las obras de reconstrucción de muelles

28 de noviembre 2025 · 12:31hs
La Fluvial anunció cruces diarios a la isla Sabino Corsi desde el viernes 5 de diciembre de 2025 por la temporada de verano.

Foto: Instagram/@terminalfluvial.

La Fluvial anunció cruces diarios a la isla Sabino Corsi desde el viernes 5 de diciembre de 2025 por la temporada de verano.

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia confirmó este viernes el inicio del plan de modernización de los muelles de la Terminal Fluvial. En simultáneo se dispuso una ampliación del servicio de cruces en lancha a la isla Sabino Corsi, que el último fin de semana largo alcanzó un nivel récord de demanda.

Fuentes oficiales anunciaron que habrá traslados todos los días para ir a disfrutar del sol y el agua del río Paraná en el Banquito San Andrés. Las lanchas están operativas desde 10 de octubre, pero sólo venían trabajando entre viernes y domingo.

La secretaria de Transporte de Santa Fe, Mónica Alvarado, precisó que se mantendrá el régimen horario de cada jornada. Al mismo tiempo, en los próximos tres meses se llevará a cabo la reconstrucción de ese sector de La Fluvial con una inversión de 2.600 millones.

¿Cuándo hay cruces entre La Fluvial y el Banquito San Andrés?

Los traslados hacia el Banquito San Andrés se habilitan todos los días de la semana desde el viernes 5 de diciembre de 2025. Así se extiende la oferta que hasta ahora se limitaba a viernes, sábados, domingos y feriados.

El primer cruce se realiza a las 10 de la mañana y el recorrido se repite una vez por hora. La última embarcación sale a las 16 desde el muelle de La Fluvial.

>> Leer más: Terminal Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

De acuerdo al cronograma oficial, las lanchas regresan con la misma frecuencia hasta las 19. Esto permite que quienes visitan las playas de la isla se queden prácticamente hasta el final de la tarde para pasar más de ocho horas en la ribera rosarina.

Actualmente, el viaje al Banquito San Andrés cuesta 11.000 pesos por persona. La tarifa se actualizó hace casi dos meses, cuando se reactivaron los traslados para atender la demanda de fines de semana en el inicio de la primavera.

Aunque todavía no empezó el verano, el uso de las lanchas creció rápidamente. Más de 2.300 personas cruzaron a la isla entre el 21 y el 24 de noviembre, una cifra excepcional registrada a partir de la combinación entre los clientes frecuentes y la llegada de turistas.

