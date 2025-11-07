La Defensoría del Pueblo realizó una jornada laboral con entidades de Ybarlucea Durante el encuentro, se generaron espacios de diálogo con actores comunitarios, equipos técnicos y representantes de distintas áreas municipales 7 de noviembre 2025 · 07:10hs

La jornada permitió relevar problemáticas, compartir herramientas de intervención y fortalecer vínculos entre el organismo provincial y la comunidad.

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe realizó una jornada de trabajo en Ybarlucea con el objetivo de acercar el organismo a la comunidad y fortalecer la articulación con instituciones locales. Las actividades estuvieron encabezadas por el defensor del pueblo, Arístides Lasarte; la Defensora Adjunta Zona Sur, Erika Gonnet y el presidente comunal, Jorge Massón.

Durante el encuentro, se generaron espacios de diálogo con actores comunitarios, equipos técnicos y representantes de distintas áreas municipales. Uno de los temas centrales fue el planteo de Massón sobre los inconvenientes en el servicio de energía eléctrica en el sector de A-012 y ruta 34, en barrio Apeadero Echeverría. “Es un problema crónico que realmente se hace imposible de resolver con recursos propios. Necesitamos que el Estado comprenda la complejidad y nos permita acceder a fondos para una solución definitiva”, expresó.

Ybarlucea - Defensoría del Pueblo 3 El trabajo de la Defensoría del Pueblo En respuesta, Lasarte aseguró que “la Defensoría tiene, en su trabajo diario, todo lo que refiere a la atención a la ciudadanía, vinculado a reclamos de consumidores, que tienen que ver con la intervención con algún proveedor de servicio, comerciante o donde se genera algún conflicto. Por eso tomamos la situación que expresó Jorge, en la que ya veníamos trabajando, y seguiremos gestionándola dentro de nuestras competencias”.

Gonnet reafirmó “la importancia de llegar a los territorios, como un desafío desde la Defensoría, poniendo a disposición varias herramientas que sabemos que en las comunidades pueden ser útiles. No solamente para resolver conflictos, sino también acercando el equipo de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que es una muestra del tipo de gestión que queremos”.

Ybarlucea - Defensoría del Pueblo Entre las acciones desarrolladas, la Oficina Móvil de la Defensoría brindó asesoramiento y orientación a vecinos sobre servicios públicos, reclamos y situaciones particulares. En paralelo, se realizó una reunión de diagnóstico local con la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que participaron equipos de Promoción Comunitaria, Salud e instituciones educativas. La jornada permitió relevar problemáticas, compartir herramientas de intervención y fortalecer vínculos entre el organismo provincial y la comunidad. Desde la Defensoría se destacó el valor de estos encuentros de cercanía, escucha activa y trabajo articulado con los gobiernos locales.