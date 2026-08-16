Nahuel Pennisi: "Mercedes tenía el poder de transformar las canciones"

Nahuel Pennisi es hace tiempo una de las voces más distinguidas de la música popular argentina. Dos años después de la salida de “Momentos”, su anterior trabajo discográfico, el cantautor redobla la apuesta personal y profesional: el 12 de agosto pasado estrenó su nuevo disco, un homenaje a Mercedes Sosa.

El músico de 35 años eligió diez canciones del amplísimo repertorio de Mercedes y salió airoso del desafío: inscribirse en la genealogía de una de las intérpretes más versátiles de la historia. Pennisi contó alguna vez que Teresa Parodi le dijo, hablando de su evidente talento: “Hacete cargo, nene”. Este álbum parece ser un gesto de asumir esa responsabilidad, de ponerse a la altura de un legado inconmensurable.

El disco es un recorrido por las distintas facetas que asumió Mercedes como cantora nacional: hay rock nacional, hay folklore, hasta hay tango. En todos los casos, se trata de canciones constitutivas del universo afectivo del pueblo argentino. Leer la lista de canciones ya genera emoción: “Canción con todos”, “Parte del aire”, “Promesas sobre el bidet”, “Cuando tenga la tierra”, “Cinco siglos igual”, “De fiesta en fiesta”, “Los mareados”, “Zamba para no morir”, “Soy pan, soy paz, soy más”, y “Chacarera del fuego”. Esa emoción inicial cobra múltiples matices y potencias cuando se escuchan las versiones de Nahuel.

Además del estatus de clásico de todo el repertorio, hay algo propio de la época y del contexto (de pérdida de soberanía, de resistencia de lo común y lo colectivo) que hace que algunos temas resuenen con especial intensidad en este momento. De esta manera, la apuesta de Pennisi es tremendamente acertada: ir hacia lo atemporal, lo universal de la música que es parte de la identidad nacional compartida.

Antes del estreno de “Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa”, el cantautor dialogó con La Capital y detalló el proceso de construcción del nuevo álbum.

¿Por qué homenajear Mercedes ahora?

Después de sacar mi último disco tenía ganas de hacer algo distinto, de buscar un concepto de disco un poco más íntimo, pensar más en en lo emocional, en algo más abstracto que pueda transmitir cosas. En ese sentido la voz de Mercedes para mí siempre fue muy importante. Y bueno, fue una corazonada que sentí después de haber escuchado el disco que salió el año pasado del show de Mercedes en Nueva York, que es una grabación que me pareció fantástica, tan emocionante ella con la guitarra. Mercedes me representa desde siempre, no es algo que se me ocurrió ahora. Si ves videos míos de hace diez o quince años, ya hablaba de Mercedes como una referencia. Por eso tuve ganas de hacer el disco y estoy muy contento de que ya esté listo.

El repertorio de Mercedes da muchísimas posibilidades y vos elegiste poner un poco de todo. ¿Cómo fue el trabajo de elección del repertorio y de subirte a esa versatilidad de Mercedes?

Fue un desafío muy lindo porque Mercedes tenía mucha versatilidad. Además de folklore, ella cantaba de todo, hacía lo que sentía porque tenía el poder, el poder de transformar las canciones. El filtro más importante para mí a la hora de elegir el repertorio fue lo emocional. Me puse a pensar, a sentir un poco qué es lo que me transmitía cada canción. Yo también me identifico un poco con esa esencia de Mercedes desde siempre, porque siempre me gustó mucho hacer covers. Tengo grabaciones de distintos autores. Para arrancar este disco tenía una playlist de como 40 temas. La única manera de elegir fue la del filtro emocional y quedaron estas diez canciones. Creo que es un homenaje íntegro a Mercedes y por eso me di esa licencia de hacer de todo, porque ella lo hacía también. La verdad estoy muy agradecido.

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Son canciones con las que el pueblo argentino, cada uno en distinta medida, tiene un vínculo afectivo muy fuerte. Escuchar “Cuando tenga la tierra” o “Cinco siglos igual” en este contexto, una semana después de marchas masivas para defender la soberanía, tiene otra resonancia.

Creo que las canciones también son atemporales. “Cuando tenga la tierra” la compuso Daniel Toro en los 70, igual que César Isella a “Canción con todos”. León Gieco compuso “Cinco siglos igual” antes de los 2000. Las canciones se renuevan todo el tiempo y tienen de qué agarrarse. Como sociedad también nos refugiamos mucho en esas canciones y la verdad que ese es el poder más grande de la música, que no que no se termina, que siempre siempre se resignifica. Para mí es una emoción muy grande sentir que el legado de Mercedes puede renovarse. Me siento con esa tarea y quería darme la posibilidad de poder hacer este desafío.

A nivel producción, si bien los temas tienen arreglos muy elaborados, en general la voz está mezclada bastante al frente, tiene mucho protagonismo. Incluso hay momentos a capela. ¿Por qué esa decisión?

Hace un par de discos atrás yo tenía muy marcado el concepto de banda. Lo sigo teniendo porque me encanta tocar con banda y amo la música en conjunto, juntarme con los músicos, ensayar, repasar arreglos, todo. Pero hace un par de discos empecé a pensar que si ponemos la voz un poquito más al frente, es como que te estoy cantando más cerquita, casi al oído. Porque me gusta decirte lo que me pasa con las canciones, transmitir lo que siento. Y este disco tenía una atmósfera que daba para eso. Los momentos a capela fueron realmente maravillosos, a mí me re emocionaba porque me imaginaba el momento en que la gente esté escuchando y que de repente se calle todo y quede uno como abrazado por la música. Creo que son maneras de poder interpretar lo que lo que capaz la música te está diciendo. De repente que “Cinco siglos igual” arranque a capela, con esa primera frase que es “Soledad sobre ruinas”, y que esa soledad esté cantada sin instrumentos, es como la imagen justa. Esa fue justamente la idea del disco, que la voz al frente le dé más matices a la canción y genere recursos para imaginarte el cuento, la historia. También tengo que agradecer a Joaquín Guevara, Pablo Durand, y Manu Hoods, que fueron amigos con quien compartimos este proceso creativo y la verdad que me ayudaron mucho a materializar todas estas ideas, porque era un disco emocional que no se podía hacer así nomás, digamos. Había que pensarlo, había que sentirlo y madurarlo.

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El desafío de homenajear a una intérprete

Como venimos charlando, son canciones muy escuchadas, algunas con muchas versiones. ¿Cómo fue el trabajo de imprimirles tu propia impronta, pero que siga siendo un homenaje a Mercedes?

Tal cual, creo que Mercedes es la maestra de eso, el ejemplo máximo de cómo apropiarse de la canción. La verdad fue un desafío doble para mí porque no era un homenaje a una autora, sino justamente un homenaje a una intérprete, entonces uno tenía que ir a la fuente y después ir a escuchar a Mercedes. Tampoco era un disco de imitación, primero porque no se puede hacer lo que hacía Mercedes, y además porque siento que tengo cosas para decir, tengo mis matices y mi identidad como intérprete. Fue un trabajo muy lindo donde cada canción fue teniendo su madurez. Me acuerdo en los momentos en que íbamos armando los demos, y ya desde la referencia que grabábamos en casa o en la casa de los chicos, ya uno iba sintiendo si iba por ahí o no. En dos temas del disco, las guitarras que quedaron son las que grabamos en el estudio casero como referencia, porque las sentía más emocionales, más genuinas que cuando las fui a grabar al estudio. Cuando uno está en el estudio está muy concentrado con muchos factores técnicos y cuando grabamos la primera maqueta estábamos despojados de todo eso, entonces salió algo muy espontáneo. Eso también es la música y también es Mercedes. Me conectaba conmigo, con mi momento de tocar en la peatonal, donde me pasaba lo mismo.

Llevás muchos años con la música, ¿qué te sorprende todavía de este oficio?

Me sorprende, la verdad, el cariño de la gente. Es algo que a mí me conmueve muchísimo. Recibo mensajes del público que son realmente conmovedores, a veces cuando estoy en algún lugar viene alguna familia y me cuentan historias, me dicen: “tus canciones hicieron esto en mi vida, me acompañaron en tal momento”. Y para mí acompañar a la gente es realmente conmovedor. Siento que la música me regaló una misión y yo estoy muy agradecido por eso. Partiendo de esa base, la música me sigue sorprendiendo, me sorprenden también las puertas que me abre la música. Generalmente las cosas que me pasan no las espero. Porque también de alguna forma me gusta sorprenderme. Como este disco de Mercedes, que no lo esperaba para este momento y se me dio. La música me sigue sorprendiendo por su magia y por sus grandes momentos con el público.

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Tus colegas también te quieren mucho.

Sí, con los colegas tengo un buen vínculo. La verdad que aprendí mucho con ellos. Tengo un muy buen vínculo con el mono de Kapanga. Inimaginable que la gente crea que nuestros universos se crucen, pero es así. Y así con los chicos de La K’onga, con Marcela Morelo que la quiero mucho, con Luis Salinas. Con Fandermole por ejemplo tuve una alegría muy grande que fue tocar con él en el Broadway de Buenos Aires. Cantamos juntos “Oración del remanso”. Me acuerdo que le dije: “canté tantas veces este tema pero hoy estoy nervioso porque estoy con el maestro”. Fue realmente poderoso y otro regalo hermoso que me hizo la música.

¿Ya hay planes de salir a tocar en vivo el nuevo disco?

Sí, mi idea es tratar de tocar todo lo que pueda este año. Seguramente vamos a hacer algunas provincias, y espero traer este nuevo show a Rosario antes de fin de año o en todo caso a principios del año que viene, pero estén atentos que en las redes sociales les voy a avisar todo. Para mí Rosario es un lugar muy importante para presentar el disco, sobre todo porque hay una canción de un rosarino en el disco. Esa canción es una que yo no había incluido nunca en mi repertorio. Fue algo hermoso porque escuché mucho las dos versiones la de Fito y la de Mercedes. Entre las dos fui imaginando dónde podía habitar la mía. Además es una canción que uno se aprende para toda la vida. Ya es parte de mi. Así que ojalá podamos presentar este disco pronto en Rosario. Y ojalá este disco haga pata ancha también en los en los más jóvenes, que para mí es lindo que puedan escuchar el legado de Mercedes.