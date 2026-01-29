La Capital | La Región | San Lorenzo

San Lorenzo: buscan a un adolescente de 17 años que fue a un partido de fútbol y no volvió

Desde el martes su familia no tiene contacto con él. Se encuentra bajo tratamiento médico y la denuncia ya fue radicada en Fiscalía

29 de enero 2026 · 12:07hs
Santiago Leonel Varas tiene 17 años y está desaparecido desde el martes 27 de enero

Santiago Leonel Varas tiene 17 años y está desaparecido desde el martes 27 de enero, cuando salió de su casa, en San Lorenzo.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) activó la búsqueda de paradero de Santiago Leonel Varas, un joven de 17 años que se fue de su casa, en San Lorenzo, el martes 27 de enero y no se sabe nada de él desde ese día.

Fuentes del MPA indicaron que la madre de Santiago hizo la denuncia este miércoles enla Comisaría 1ª de San Lorenzo. Relató que el joven se fue en bicicleta a un partido de fútbol y que no volvió a saber más nada de él.

En tanto, indicaron que el caso fue tomado por el fiscal de turno en San Lorenzo y que se están llevando a cabo entrevistas a familiares y allegados para intentar localizarlo.

De San Lorenzo a Puerto General San Martín

Santiago Leonel Varas se encuentra desaparecido desde este martes 27 de enero, cuando salió de su casa, en San Lorenzo, para dirigirse a Puerto General San Martín a un partido de fútbol.

Desde el entorno familiar indicaron que está bajo tratamiento médico y tomando medicación, por lo que la preocupación se incrementa ya que no puede discontinuarla.

Santiago es de contextura mediana (mide 1,66 metro y pesa 68 kilos), tiene cutis trigueño, cabello castaño oscuro, corto y ondulado, y ojos marrones.

Cuando se fue de su casa, vestía una bermuda y una remera, ambas de color negro. Se fue en su bicicleta tipo mountain bike, de color negra y gris, con una mochila, también de color negro.

Cualquier información que posibilite dar con Santiago, debe remitirse al 911 o a la Comisaría 1ª de San Lorenzo.

El hermano de uno de los sospechos del crimen de Jeremías Monzón fue detenido por amenazas en redes sociales

Crimen de Jeremías Monzón: imputaron por amenazas en redes al hermano de un sospechoso

El siniestro con una víctima fatal sucedió la ruta 34, a la altura de localidad de Casas

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34

La Textil Arcoíris de Villa Gobernador Gálvez es una Unidad Productiva de la Municipalidad, al igual que la Carpintería del CIC 20 de Junio, que trabaja de forma articulada con el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) en la recuperación de bancos o el Centro Municipal o El Triángulo donde funcionan las capacitaciones de panadería. 

Villa Gobernador Gálvez: la Textil Municipal Arcoíris incorporó 26 nuevas máquinas de coser a su taller

Los fondos provinciales estarán destinados a obras de infraestructura urbana, pavimentación, desagües, espacios públicos, edificios comunales, equipamiento y mejoras en servicios esenciales.

Con el programa Obras Menores, se invertirán casi siete mil millones de pesos en General López

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Spotify te convierte en DJ: la nueva herramienta para mezclar playlists como un profesional

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

El ataque ocurrió este mediodía en Alzugaray al 700. La víctima falleció en el lugar pese a la intervención del Sies. Buscan a dos sospechosos

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio
La Ciudad

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030
La Ciudad

Hallan muerta a Narela Barreto: quién era la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles
Información General

La imputabilidad de menores: Debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años
POLITICA

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Ovación
Jorgelina Cardoso a Di María: No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos
Ovación

Jorgelina Cardoso a Di María: No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

Policiales
Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

La Ciudad
Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Cococcioni y el caso Luna: Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Por Fermín Sánchez Duque
Ovación

Orsi-Gómez y el progreso de Newells: Queremos representar al hincha
Ovación

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Por Patricia Martino

Economía

Un diputado santafesino le pidió a Milei que deje los shows musicales
Política

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte
Ovación

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí
Política

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia
Información General

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores
Economía

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas
Salud

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal
La Ciudad

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: El servicio mermó un 60 %
LA CIUDAD

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 
Política

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
La Ciudad

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario
La Ciudad

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Política

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar
La Ciudad

Dos hinchas de Newells, al Heca por incidencias antes y después del partido
LA CIUDAD

