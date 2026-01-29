San Lorenzo: buscan a un adolescente de 17 años que fue a un partido de fútbol y no volvió

Desde el martes su familia no tiene contacto con él. Se encuentra bajo tratamiento médico y la denuncia ya fue radicada en Fiscalía

Santiago Leonel Varas tiene 17 años y está desaparecido desde el martes 27 de enero, cuando salió de su casa, en San Lorenzo.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) activó la búsqueda de paradero de Santiago Leonel Varas , un joven de 17 años que se fue de su casa, en San Lorenzo , el martes 27 de enero y no se sabe nada de él desde ese día.

Fuentes del MPA indicaron que la madre de Santiago hizo la denuncia este miércoles enla Comisaría 1ª de San Lorenzo. Relató que el joven se fue en bicicleta a un partido de fútbol y que no volvió a saber más nada de él .

En tanto, indicaron que el caso fue tomado por el fiscal de turno en San Lorenzo y que se están llevando a cabo entrevistas a familiares y allegados para intentar localizarlo .

Santiago Leonel Varas se encuentra desaparecido desde este martes 27 de enero , cuando salió de su casa, en San Lorenzo, para dirigirse a Puerto General San Martín a un partido de fútbol.

Desde el entorno familiar indicaron que está bajo tratamiento médico y tomando medicación, por lo que la preocupación se incrementa ya que no puede discontinuarla.

Santiago es de contextura mediana (mide 1,66 metro y pesa 68 kilos), tiene cutis trigueño, cabello castaño oscuro, corto y ondulado, y ojos marrones.

Cuando se fue de su casa, vestía una bermuda y una remera, ambas de color negro. Se fue en su bicicleta tipo mountain bike, de color negra y gris, con una mochila, también de color negro.

Cualquier información que posibilite dar con Santiago, debe remitirse al 911 o a la Comisaría 1ª de San Lorenzo.