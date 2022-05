Dónde, cuándo y cómo denunciar la desaparición repentina de una persona

Desde el Ministerio Público de la Acusación indican que no es necesario esperar un determinado número de horas para hacer la denuncia y poner en marcha la búsqueda de paradero. En esta nota, los detalles

El caso de Brisa, la joven de 18 años de quien durante casi un día no se supo nada y finalmente apareció en buen estado de salud, funciona como disparador para advertir cuáles son los mecanismos a seguir cuando un allegado desaparece. Si un familiar o un amigo desaparece repentinamente y no da señales de vida, ¿qué se debe hacer y qué no? ¿cuánto tiempo hay que esperar para hacer la denuncia? ¿a quién se debe contactar?