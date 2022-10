Roldán: polémica entre la presidenta del Concejo y el intendente por la designación de un cargo municipal

La orden de mérito fue para la contadora Cecilia P. Cañetti, que hasta ese momento era subcontadora en comisión. Tras el concurso, el Ejecutivo envió al Concejo el mensaje N° 1063/22 por el cual solicitó la aprobación del concurso, para que Cañetti fuera designada en ese cargo. El 6 de octubre pasado, el legislativo rechazó el acuerdo, alegando que la candidata propuesta no residía en la ciudad de Roldán y que ello era un requisito obligatorio, que se había establecido en virtud de un decreto producido por el propio Concejo.

Sorprendidos por los argumentos, desde la Secretaría de Legal y Técnica manifestaron que "el intendente descartó esa exigencia basándose en un dictamen jurídico de nuestra área que expresa que cualquier norma regulatoria de alcance general en materia de escalafón del personal debe hacerse por ordenanza y no por decreto del Concejo y que la exigencia absoluta de imponer la residencia en nuestra ciudad por más de dos años, es discriminatoria, arbitraria e inconstitucional, con fundamentos en legislación vigente y acuerdos internacionales”.

Este jueves, el intendente remitió al Concejo Municipal un nuevo decreto insistiendo con el nombramiento de la contadora Cañetti, "tal como lo permite la Ley Orgánica de Municipalidades". En el escrito, expresa además los fundamentos legales por los que debe descartarse la limitación para concursar a profesionales que no residan en la ciudad y que lo que sí podría establecerse es otorgar preferencia, a igualdad de méritos, al que resulte residente”, anticipó el secretario del área Iván Ludueña y agregó: “Claro está que una norma de este tipo debió ser previa al concurso y contenida en una ordenanza, lo que no ocurrió en ningún momento”.

Por su parte, Escalante aseveró: “Quieren insistir con viejas prácticas y la gente votó para que se terminen. Hay sectores del peronismo que pretenden seguir manejando las cosas a dedo y para los amigos, y los roldanenses sabemos que las consecuencias para la ciudad son deudas, juicios, decadencia, atraso, obras incumplidas, servicios deficitarios, etcétera".

Y sumó: "No creen en el mérito, la transparencia, en que las cosas se pueden hacer correctamente y que eso trae buenos resultados. Nosotros, sin atajos, vamos a mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero necesitamos que dejen de poner palos en la rueda". En esa línea, aclaró que "no es toda la oposición, hay dirigencias con quienes se puede dialogar, porque no todos piensan igual que la presidenta, que directamente no quiere que gobernemos y realiza planteos irracionales”.

Escalante afirmó que "es público y notorio que la presidenta del Concejo, la señora Susana Abo Hamed de Pedretti, ha tomado como causa propia obstaculizar todo lo posible mi gestión y ha realizado declaraciones públicas agraviantes hacia la actual administración".

Ante el rechazo del veto por parte del intendente, en las próximas sesiones, el Concejo deberá decidir si presta o no acuerdo al nombramiento. La facción que responde a la presidenta necesitará mayoría especial (cuatro votos sobre seis), para rechazar el pedido. "De ocurrir esa instancia, el municipio quedaría sin subcontador y sin control interno de la municipalidad", apuntó Escalante, quien apeló a que prevalezca "el sentido común y la vocación de servicio público por sobre los prejuicios de la política".