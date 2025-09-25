Pullaro y Scaglia inauguraron obras en localidades del departamento San Martín

Desde Las Petacas, Carlos Pellegrini y Piamonte el gobernador reclamó que Buenos Aires mire al interior productivo "para que Argentina salga adelante”

En Carlos Pellegrini participó de la apertura del nuevo Juzgado de Paz y del Registro Civil, y recorrió la obra de la rotonda en la intersección de las rutas 66 y 40-s.

El gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia, desarrolló el viernes último una intensa agenda en localidades del departamento San Martín.

En Las Petacas inauguró un tramo de la Ruta Provincial Nº 49-s , que conecta con San Jorge; en Carlos Pellegrini participó de la apertura del nuevo Juzgado de Paz y del Registro Civil , y recorrió la obra de la rotonda en la intersección de las rutas 66 y 40-s; mientras que en Piamonte entregó viviendas y certificó la ampliación del sistema de desagües cloacales. Además, se firmaron convenios con María Susana y Colonia Belgrano.

Durante los actos, Pullaro valoró a “los pueblos del interior productivo, de gente que arranca temprano, se esfuerza y nunca le corre el hombro al trabajo”. Señaló que desde aquí se aporta “muchísimo a Argentina”, y lamentó tener que reclamar que esos recursos regresen en infraestructura: “Necesitamos mejores rutas, un sistema energético fortalecido y gas que nos permita ser más competitivos, producir más y conquistar mercados internacionales” .

El mandatario pidió que “desde Buenos Aires miren este interior productivo porque la única manera de que a la Argentina le vaya bien es si nos tienen mucho más en cuenta”. Subrayó que “los santafesinos tenemos que estar unidos para mostrar al país que aquí hay un modelo distinto: honesto, eficiente, austero y que, en el momento más difícil, está batiendo récords de inversión en obra pública”.

Añadió que la provincia “logró estas obras bajando el gasto público, administrando bien las cuentas y mostrando la potencia que tiene Santa Fe”.

Scaglia destacó que “vivimos en una provincia con orden fiscal, cuentas claras y buena administración que permite hacer obra pública”. Remarcó que, a diferencia de otras jurisdicciones, Santa Fe “sin recibir un peso de la Nación puede reparar una ruta o ayudar a las instituciones”.

“Lo que estamos haciendo en la Provincia es una patriada”, afirmó la vicegobernadora, y convocó a “decirle a la Argentina que acá está Santa Fe para defenderla, construir un futuro y mostrar que hay otro camino: el del interior productivo que genera granos, carne, industria y trabajo”.

Trabajo conjunto con las localidades

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, aseguró que “Santa Fe está levantando vuelo porque está bien administrada y ordenada”. Explicó que de esa manera “empiezan a aparecer obras de infraestructura en rutas, viviendas y defensas hídricas”, en coordinación con los gobiernos locales.

El senador Esteban Motta agradeció la “visión hacia el interior del territorio provincial y la decisión de potenciar la calidad de vida de sus habitantes”. A su juicio, la actual gestión puso en marcha obras que “parecían imposibles”.

Detalles de las obras

La pavimentación de la ruta provincial Nº 49-s, entre San Jorge y Las Petacas, demandó una inversión de 37.821.000 pesos y comprendió 25,6 kilómetros, garantizando accesibilidad, conectividad y mejores condiciones para la producción.

En Carlos Pellegrini, la provincia avanza con la construcción de una rotonda en el cruce de las rutas 13 y 66, un punto históricamente conflictivo. El proyecto incluye iluminación LED y señalización vertical y horizontal de alta calidad.

En Piamonte se entregaron 12 viviendas: once corresponden al prototipo compacto de dos dormitorios y una está adaptada para personas con discapacidad motriz. Cada unidad, de 67 metros cuadrados, cuenta con baño equipado, cocina-comedor, lavadero externo, aberturas de aluminio, mesada de acero inoxidable y servicios básicos completos, además de alumbrado público LED, veredas y arbolado.

Autoridades presentes

Participaron de las actividades las presidentas comunales de Las Petacas, Mirna Bocca, y de Piamonte, Silvia Vagliente; el presidente comunal de Carlos Pellegrini, Rodolfo Pallotti; el intendente de San Jorge, Juan Pablo Pellegrino; y representantes de localidades de la región, junto al administrador de Vialidad, Pablo Seghezzo, y al subadministrador de la zona sur, Benjamín Gianetti.

