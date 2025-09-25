La Capital | La Región | Universidad del Gran Rosario

La Universidad del Gran Rosario dictará carreras presenciales en Funes

La nueva oferta educativa estará direccionada hacia la demanda emergente de profesionales de áreas como la ciencia de datos y la inteligencia artificial

25 de septiembre 2025 · 15:14hs
El objetivo  de la Universidad del Gran Rosario es brindar propuestas académicas que permitan afrontar los desafíos de la inteligencia artificial

El objetivo  de la Universidad del Gran Rosario es brindar propuestas académicas que permitan afrontar los desafíos de la inteligencia artificial, la ciencia de datos y el conjunto de las tecnologías exponenciales.
“Hemos escuchado las necesidades del sector productivo y nos adaptamos para ofrecer una educación que es

“Hemos escuchado las necesidades del sector productivo y nos adaptamos para ofrecer una educación que es, al mismo tiempo, de alta calidad y de inmediata aplicación en el mercado laboral. Estamos formando a los profesionales que construirán la Funes del mañana,” afirmó el rector de la UGR, Javier Macchi.
La estratégica ubicación del campus de la UGR en Funes

La estratégica ubicación del campus de la UGR en Funes, cerca de los principales accesos, los nuevos barrios residenciales y el epicentro de desarrollo industrial de la zona, incluyendo “Ciudad Industria”, posiciona a la universidad como un punto de encuentro ideal para el talento local y el sector productivo. 

La Universidad del Gran Rosario (UGR), una institución con una sólida presencia regional protagoniza un hito histórico para la educación superior en Funes al convertirse en la primera casa de altos estudios en dictar carreras presenciales en la ciudad. La nueva oferta, que se impartirá en el Campus de la UGR, se enfoca en las carreras que responden a la demanda de profesionales en áreas como la ciencia de datos, la inteligencia artificial, el desarrollo de software y el conjunto de tecnologías emergentes y exponenciales, que las industrias de la región necesitan para su desarrollo.

A partir de marzo de 2026, la UGR abrirá la inscripción a la Licenciatura en Ciencia de Datos e IA, con cursado presencial y que se desarrollará en dos etapas.

El primer ciclo incluye la Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos e IA y la Tecnicatura Universitaria en Programación, que brindan una sólida formación inicial y habilitan títulos intermedios con rápida inserción laboral.

En el segundo ciclo los egresados de las tecnicaturas podrán continuar sus estudios y completar el ciclo de Licenciatura en Ciencia de Datos, alcanzando el título de grado.

UGR

De esta manera, los jóvenes de Funes y de las ciudades vecinas tendrán acceso a una propuesta académica innovadora, pensada para responder a la creciente demanda de profesionales en ciencia de datos, programación e inteligencia artificial.

Transformación de Funes

La iniciativa de la UGR se alinea con la transformación económica de Funes, que ha evolucionado de ser una “ciudad dormitorio” a un dinámico polo productivo y logístico. Las empresas que se están instalando requieren de profesionales capacitados en la gestión de datos, la automatización y la aplicación de nuevas tecnologías, creando una brecha de talento que la UGR busca llenar.

“Esta decisión estratégica está diseñada para responder de manera directa a la creciente demanda de talento especializado en el mercado laboral regional. Todas las carreras están diseñadas para que los estudiantes adquieran competencias específicas que el mercado necesita con urgencia”, señaló Germán Giró, director del Espacio de Tecnologías de la UGR.

La estratégica ubicación del campus de la UGR en Funes, cerca de los principales accesos, los nuevos barrios residenciales y el epicentro de desarrollo industrial de la zona, incluyendo “Ciudad Industria”, posiciona a la universidad como un punto de encuentro ideal para el talento local y el sector productivo.

Necesidades empresariales

“Hemos escuchado las necesidades del sector productivo y nos adaptamos para ofrecer una educación que es, al mismo tiempo, de alta calidad y de inmediata aplicación en el mercado laboral. Estamos formando a los profesionales que construirán la Funes del mañana,” afirmó el rector de la UGR, Javier Macchi.

Funes - UGR 2

La casa de altos estudios acompaña desde hace años el crecimiento y las demandas de la comunidad. En Funes, esto se plasma a través de proyectos como la Escuela Raúl Arino y el Club del Gran Rosario, que han contribuido al desarrollo social, educativo y deportivo de la ciudad.

“Hoy, reafirmamos nuestro compromiso con una apuesta estratégica y de gran envergadura: ser la primera universidad que dicta carreras de manera presencial en la Funes. No se trata solo de expandir nuestra oferta académica, sino de impulsar a Funes para que se posicione como una ciudad universitaria, un polo de conocimiento e innovación que atraiga a jóvenes talentos y fomente el desarrollo de la economía del conocimiento en toda la región” remarcó el rector.

Proyectos

Este proyecto es parte de una visión aún más ambiciosa para el futuro de Funes. En los próximos meses, la UGR dará a conocer una iniciativa enfocada en el desarrollo de las empresas, los empresarios y gerentes de la ciudad, y en especial, en la formación continua de sus colaboradores.

El objetivo de la Universidad del Gran Rosario es brindar propuestas académicas que permitan afrontar los desafíos de la inteligencia artificial, la ciencia de datos y el conjunto de las tecnologías exponenciales, elevando el capital humano de la región y consolidando un ecosistema de innovación productiva.

>> Leer más: Los estudiantes celebraron su día en la Quinta de Funes

Noticias relacionadas
Intento de abuso sexual en un colectivo interurbano. Foto:La Capital

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

La imagen de la virgen del Rosario de San Nicolás convoca a miles de fieles.

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario

La autonomía municipal de Villa Gobernador Gálvez, en debate.

Autonomía municipal desde Villa Gobernador Gálvez

Gerardo Rozín, creador de La peña de morfi, falleció el 11 de marzo de 2022. 

Inauguraron en Funes "La Huella de Rozín", un espacio que recuerda al periodista

Ver comentarios

Las más leídas

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Lo último

Brasil, decime qué se siente: los entrenadores argentinos invaden el Brasileirao

Brasil, decime qué se siente: los entrenadores argentinos invaden el Brasileirao

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad de Messi y Di María

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad de Messi y Di María

Femicidios en clave narco: cuando la violencia machista se cruza con el crimen organizado

Femicidios en clave narco: cuando la violencia machista se cruza con el crimen organizado

Novedoso fallo de la Corte empuja al Iapos a cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

El máximo tribunal anuló el rechazo de la obra social a un tratamiento complejo que involucra a una pareja de afiliados y a quien llevará adelante el embarazo. Un leading case en Santa Fe

Novedoso fallo de la Corte empuja al Iapos a cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Por Facundo Borrego
Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por $1 billón al dueño de HLB Pharma
Información General

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por $1 billón al dueño de HLB Pharma

Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica el negocio de gobierno y exportadores
Economía

Retenciones: la Sociedad Rural de Rosario critica "el negocio de gobierno y exportadores"

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma
La Ciudad

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario
La Ciudad

El SMN emitió alerta amarillo por tormentas para este sábado en Rosario

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad de Messi y Di María
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad de Messi y Di María

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Triple femicidio: las torturas a las chicas fueron transmitidas por redes sociales

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Triple femicidio: se conocieron los resultados preliminares de la autopsia 

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Emprendimiento: el nuevo gimnasio en el parque Urquiza estará listo para marzo

Quiénes son los cuatro detenidos por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

Quiénes son los cuatro detenidos por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

Ovación
Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero hay un factor que lo condiciona

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero hay un factor que lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero hay un factor que lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero hay un factor que lo condiciona

El Gigante de Arroyito será sede de un gran duelo para definir a un semifinalista de la Copa Argentina

El Gigante de Arroyito será sede de un gran duelo para definir a un semifinalista de la Copa Argentina

Qué necesita Central para cumplir los objetivos del Clausura y la Copa Libertadores

Qué necesita Central para cumplir los objetivos del Clausura y la Copa Libertadores

Policiales
Pullaro celebró el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia
LA CIUDAD

Pullaro celebró "el día en que no hubo hechos de violencia en la provincia"

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

La Ciudad
Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad de Messi y Di María
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad de Messi y Di María

Femicidios en clave narco: cuando la violencia machista se cruza con el crimen organizado

Femicidios en clave narco: cuando la violencia machista se cruza con el crimen organizado

Novedoso fallo de la Corte empuja al Iapos a cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

Novedoso fallo de la Corte empuja al Iapos a cubrir una subrogación en una mujer no afiliada

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

En Santa Fe solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia
OVACIÓN

Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central visitará a Gimnasia

Quini 6: hubo dos ganadores de La Segunda, que se reparten $3.700 millones
Información General

Quini 6: hubo dos ganadores de La Segunda, que se reparten $3.700 millones

Basta de matarnos: Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio
La Ciudad

"Basta de matarnos": Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI
Economía

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

Elecciones en Newells: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

Por Hernán Cabrera
Ovación

Elecciones en Newell's: qué dijo el presidente Astore sobre el cambio de fecha

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios
La Ciudad

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel
Policiales

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo
Información General

La Nasa tiene casi lista una misión tripulada a la Luna, la primera en medio siglo

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas
La Región

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero
LA CIUDAD

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado
La Ciudad

La Cámara de Diputados investigará el caso del fentanilo contaminado

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario
La Región

San Nicolás se prepara para celebrar a la Virgen del Rosario

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió
POLICIALES

Crimen en Ludueña: un chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Por Patricia Martino

Economía

Soja: la retención cero disparó las operaciones y alertó a EEUU

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos
Policiales

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
La Ciudad

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti