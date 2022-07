Roldán: hallan el auto supuestamente usado en el intento de secuestro de una niña

En ese momento dieron aviso al Comando local y al 911 pero el coche se retiró de la ciudad por la autopista hacia Rosario sin que pueda ser detenido por las fuerzas policiales.

Desde entonces, la subsecretaría de Seguridad municipal, Marisabel Mendoza, informó a todas las unidades de la GUR las características del auto y su dominio, que fue captado por el centro de monitoreo. Gracias a esa información, los agentes estaban atentos y alertas.

image - 2022-07-18T151913.692.jpg La PAT hizo baja a la mujer y la menor del auto, y tras las consultas de rigor, dejó a los tres en libertad.

Este lunes cuando detuvieron al Gol cerca de las 12.15, su conductor sólo dijo ser de Villa Gobernador Gálvez y que no poseía licencia de conducir ni los papeles del rodado. También se negó a aportar datos personales. En el asiento del acompañante iba una mujer y detrás viajaba una menor quien, según remarcaron los agentes municipales, se encontraba alterada, no quiso bajar del auto ni dar su nombre y apellido.

Antes de remitir el vehículo al corralón municipal, la GUR dio aviso al 911 y en el lugar se hizo presente la Policía de Acción Táctica (PAT).

Los oficiales hicieron bajar a la mujer y la menor del auto, que hasta el momento se habían negado, Los agentes de la GUR alertaron a los policías de la existencia de una denuncia radicada en la Comisaría 6ta donde se hace referencia a ese vehículo. Tras la consulta de rigor al 911, y como no había impedimento legal sobre dichas personas, quedaron en libertad y se fueron en un remís a Villa Gobernador Gálvez.

La denuncia

Paola, la madre de la niña de Villa Flores que fue seguida por este auto, radicó una denuncia en la comisaría de Roldán el pasado lunes 11 de julio. La mamá dijo que el día anterior a las 13.30, cuatro personas que se trasladaban en un VW Gol rojo intentaron el secuestro de su hija.

Denuncian intento de secuestro a una nena de ocho años en Roldán

La madre detalló que la niña había ido en bicicleta hasta un quiosco cercano a su casa y que detrás de ella, un hombre compró un chocolate y caramelos, luego se subió al Gol con vidrios polarizados donde había otras tres personas y la empezaron a seguir mientras que una mujer de unos 50 años rubia y de contextura robusta la llamaba.

La progenitora describió que la nena tomó por un descampado para llegar hasta su casa y el vehículo dio la vuelta por la esquina para alcanzarla. En ese momento ella iba saliendo y vio al auto detrás de su pequeña. "La señora me preguntó si mi hija me había dicho algo y después me ofreció si quería comprar medias”, detalló a La Capital.

Luego la madre le preguntó a su hija qué le habían dicho las personas del auto y la niña respondió que le querían dar un chocolate que habían comprado en el mismo quiosco que ella. "Me asusté y fui hasta el quiosco donde me confirmaron que efectivamente uno de los hombres había comprado golosinas y que era la segunda vez que iban, pero la vez anterior lo hicieron en un Fiat Siena gris mientras que en este caso circulaban en un Gol rojo", dijo.