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Dos nenes muertos en General Lagos: decretaron tres días de duelo

El gobierno local suspendió todas las actividades recreativas y protocolares ante la sospecha de que un hombre mató a sus dos hijos y se suicidó

16 de junio 2026 · 08:16hs
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El operativo policial se realizó este lunes al mediodía en General Lagos.

El operativo policial se realizó este lunes al mediodía en General Lagos.

La Fiscalía Regional de Rosario inició una investigacion este lunes sobre un posible doble homicidio y suicidio en General Lagos. En paralelo a este procedimiento judicial, esa localidad estará de duelo durante tres días tras la conmoción por la muerte de dos nenes que estaban en la casa de su padre, también fallecido.

El presidente comunal Esteban Ferri firmó el decreto vigente desde este martes en la pequeña localidad ubicada sobre la ruta provincial 21. La medida se refiere al deceso de Giulia Colombo, de 4 años, y su hermano mayor Gianluca Colombo (10), cuyos cuerpos sin vida fueron hallados el día anterior en una vivienda ubicada sobre España al 900.

De acuerdo al reporte preliminar de la Policía de Santa Fe, las tres personas murieron por inhalación de monóxido de carbono. En esta instancia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) empezó a analizar la hipótesis de que el hombre decidió quitarse la vida mientras estaba junto a sus hijos.

Conmoción por la muerte de dos niños en General Lagos

Desde la comuna de General Lagos señalaron que el incidente generó "profunda conmoción y un inmenso dolor en toda la comunidad" de la localidad ubicada unos 15 kilómetros al sur de Rosario. "La pérdida de dos niños enluta a familiares, amigos, compañeros, instituciones y vecinos", remarcaron.

Las autoridades locales decidieron expresar su "acompañamiento, solidaridad y respeto hacia todas las personas afectadas" en el pueblo. Asimismo definieron el episodio como una "tragedia irreparable" y plantearon la necesidad de "generar un espacio de reflexión y acompañamiento comunitario" frente a lo sucedido.

>> Leer más: Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

De acuerdo al decreto, en General Lagos no habrá actividades festivas, recreativas o protocolares hasta el jueves, al menos en lo que respecta a las que organiza la comuna. La agenda oficial suspendida y quedó abierta la posibilidad de reprogramar algunas propuestas.

Finalmenente, el gobierno local invitó a las escuelas, clubes y otras instituciones a que adhieran al duelo comunitario a partir de este martes. Mientras tanto, las banderas serán izadas a media asta en dependencias oficiales.

¿Qué se sabe de la muerte de los niños en General Lagos?

La policía confirmó la muerte de Horacio Nicolás Colombo y sus hijos este lunes al mediodía. La familia sufrió una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono dentro de la casa y los investigadores presumen que el hombre de 46 años provocó esta situación con un plan previo.

De acuerdo al registro oficial, las tres personas fallecidas estaban dentro de una habitación cuyas ventanas estaban selladas con cinta. Después de la denuncia, los cuerpos fueron trasladados al Instituto Médico Legal (IML) de Rosario con ayuda de los Bomberos Zapadores para realizar las autopsias correspondientes.

Dentro de la denuncia que recibió el fiscal Franco Tassini se destaca el secuestro de una nota atribuida al padre de los niños. Previamente, la madre advirtió no podía comunicarse telefónicamente con él desde la noche anterior y afirmó que su expareja tenía una prohibición de acercamiento dictada por la Justicia.

En el inicio del operativo, las fuerzas de seguridad provinciales encontraron al hermano de Colombo afuera del domicilio. A la hora de ingresar también notaron que su Ford Focus había quedado estacionado frente a la puerta. Desde el MPA solicitaron la inspección de los dos detectores de humo y también solicitaron algunas pericias informáticas para esclarecer el episodio.

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