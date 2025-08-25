Villa Gobernador Gálvez: Charla abierta y gratuita sobre "Desafíos y realidades de las niñeces y adolescencias"

Será este lunes a las 17.30 en la Casa de la Cultura en el marco del Mes de las Infancias que se impulsa desde la Municipalidad

La jornada estará a cargo del equipo local de niñez y que también disertará Paulina Bais, psicóloga egresada de la UNR con arduo recorrido en el ámbito de las niñeces y adolescencias.

En el marco del “Mes de las infancias”, este lunes 25 de agosto la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez llevará a cabo una charla abierta y gratuita sobre “El rol del adulto en las trayectorias de niños, niñas y adolescentes” en el marco de las primeras Jornadas sobre desafíos y realidades de las niñeces y adolescencias hoy que estará a cargo de la Psicóloga Paulina Bais y el equipo local de niñez.

La charla será a las 17:30 horas y se desarrollará en la Casa de la Cultura (Eva Perón y Laprida). Interesados e interesadas podrán acreditarse en la página web: www.vggmunicipalidad.gov.ar .

Con respecto al evento, el secretario de Desarrollo Humano, Maximiliano Bontempi, expresó: “La actividad se centrará en el rol de los adultos en el acompañamiento de las niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulneración de derechos, el marco legal y las posibles intervenciones”.

“El objetivo de esta jornada es brindar información clara, precisa y actualizada de algunos emergentes y temáticas que atraviesan a la población infantil en la actualidad ; así como también intercambiar y compartir experiencias propias de los espacios donde cada quien ejerce sus prácticas diarias”, agregó.

A la vez, indicó que está “dirigida a todas las personas que, desde distintos ámbitos interactúan con niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de fortalecer prácticas de cuidado y escucha activa que posibiliten la protección integral y efectiva de sus derechos.

Por último, Bontempi informó que “la jornada estará a cargo del equipo local de niñez y que también disertará Paulina Bais, psicóloga egresada de la UNR con arduo recorrido en el ámbito de las niñeces y adolescencias. Se centrará en el rol de los adultos en el acompañamiento de las infancias en situaciones de vulneración de derechos y en el marco legal de dicho acompañamiento”.

